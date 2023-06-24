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Владимир Путин назвал мятеж ударом в спину

Он пообещал защитить страну от «внутреннего предательства»
Евгений Мездриков
Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин выступил с обращением в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным, в отношении которого ФСБ возбудила уголовное дело о мятеже.

Глава государства обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». «Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооруженного мятежа», – сказал Путин.

Россия ведет «тяжелейшую борьбу за свое будущее», против нее направлена «фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада», сообщил он. И «эта битва» требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, уточнил президент. «И потому действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», – заявил Путин.

Он сравнил сложившуюся ситуацию с 1917 г. – когда Россия участвовала в Первой мировой войне. Тогда у страны «украли победу», интриги и склоки «за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением», разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий, а в итоге – Гражданской войной, отметил президент.

По словам Путина, российскую государственность необходимо защитить от «внутреннего предательства».

«А то, с чем мы столкнулись, – это именно предательство. Непомерные амбиции (имена он не называл. – "Ведомости") и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции», – сказал президент.

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Все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом», подчеркнул он.

Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов, сообщил Путин. Будут предприняты действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону – она остается сложной, работа органов гражданского и военного управления «фактически заблокирована», указал президент.

Он завершил свое выступление призывом к тем, «кого пытаются втянуть в это преступление», не совершать «роковую и трагическую, неповторимую ошибку» и прекратить участие в преступных действиях. «<…> Вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее», – отметил Путин.

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие сообщения. В Минобороны назвали эти выступления «информационной провокацией» и заявили, что они не соответствуют действительности.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что следственное управление ФСБ России возбудило в отношении Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают Путину о принимаемых мерах по его поручению в связи с попыткой вооруженного мятежа. В частности, генпрокурор Игорь Краснов сообщил президенту о возбужденном уголовном деле в отношении Пригожина. 

Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области.

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Ряд южных регионов усилили меры безопасности, а в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. Массовые мероприятия отменяются и в других регионах, в частности в Воронежской, Тульской, Тверской и Калининградских областях.

Утром 24 июня Пригожин сказал, что ЧВК якобы блокированы аэродром Ростова и штаб ЮВО. В Минобороны бойцов ЧВК «Вагнер» призвали «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

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