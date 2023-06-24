Эксперты оценили попытку вооруженного мятежа

События 23-24 июня вызвали у власти ассоциации с 1917 г.

«Первую мировую войну мы тоже должны были выиграть. Но накануне весеннего наступления 1917 г. в России случился военный переворот, позже названный "Февральской революцией», – заявил в ночь на 24 июня православный предприниматель Константин Малофеев. – Организаторы переворота считали, что они лучше законной власти управятся с армией, экономикой и вообще управлением государством».

Эта историческая параллель теперь проводится многими. О надежде на то, «что все осознают свою ответственность и обойдется без дальнейших жертв», написал (также в ночь на 24 июня) и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Уточнив, что это должно быть сделано «не ценой развала фронта, как в 1917 г.». «Что и как должно быть сделано для прекращения мятежа, полностью в прерогативе Верховного, президента Российской Федерации Владимира Путина», – добавил он.

Утром Путин в специальном обращении заявил, что действия, «которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа». «Именно такой удар был нанесен по России в 1917 г., когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией Гражданской войны».

Вслед за ним этот тезис повторили массово политики разного уровня. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, Пригожин пытается «ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну», прикрываясь «патриотическими лозунгами». Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что Дон «хорошо помнит» время Гражданской войны, а жители региона «должны быть едины»! Кто-то говорил эвфемизмами, как, к примеру, патриарх Кирилл, призвавший «одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев».

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак напомнил, что «в 1917 г. развал страны начался не с митингов либералов, ни с заговора мировой закулисы, а с «патриотизма», в размерах которого соревновались и политики, и отдельные генералы». Сегодня каждый должен сделать для себя внутренний выбор», отметил глава думского комитета по инфорполитике Александр Хинштейн: «С кем ты? С президентом и народом? Или с мятежниками, толкающими страну в пучину гражданской войны?»