Эксперты оценили попытку вооруженного мятежа

Эксперты оценили попытку вооруженного мятежаВажную роль сыграло своевременное заявление президента о событии, считают они
Выступление президента Владимира Путина о ситуации с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным – это «важный референтный сигнал», глава государства дал оценку и назвал «вещи своими именами», заявил «Ведомостям» директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский.
Эксперт отметил, что не считает, что к Пригожину есть «какое-то особенно позитивное отношение» в обществе. «Во-первых, это не так. Во-вторых, доверие к национальному лидеру, к президенту более чем многократно [его] превосходит, сравнивать это невозможно. Поэтому выступление Путина – это сейчас основной сигнал для всех», – сказал Потуремский.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню России (12 июня) провел опрос, в котором, в частности, попросил назвать современников, которыми может гордиться страна. На открытый вопрос смогли ответить лишь 49% опрошенных, 51% затруднился ответить. Респонденты могли давать до трех вариантов ответа.
Первую строчку занял Путин, его назвали 19% респондентов. Второй по популярности (18%) ответ конкретной личности не предполагал: это военнослужащие / солдаты / защитники / те, кто воюет / армия / участники спецоперации. Другие политические деятели, спортсмены и ученые набрали существенно меньше. Премьер Михаил Мишустин набрал 5%, глава МИДа Сергей Лавров и Пригожин – по 4%.
Люди, которые оценивают происходящее через информационное поле – новости, заявления, посты в Telegram-каналах, «не очень представляют, что происходит на самом деле», в отличие от президента, Совета безопасности, считает политолог Александр Асафов.
«Он [президент] достаточно четко и связно выразил и свое отношение, и охарактеризовал ситуацию как попытку раскола в обществе, как вооруженный мятеж, последствия которого будут ликвидированы. <…> Те, кто интересуется новостями, для них послание президента тоже однозначно. Оно повлияет на их оценку, на их симпатии и на их поддержку», – сказал он «Ведомостям».
Президент четко обозначил, что происходит вооруженный мятеж, отмечает политолог Марат Баширов. В России «выучили урок» 1917 г., о котором упомянул Путин, поэтому «мятеж будет подавлен», сообщил эксперт. Часть бойцов ЧВК «Вагнер» не знали, на что их «позвали», считает он.
События 23-24 июня вызвали у власти ассоциации с 1917 г.
«Первую мировую войну мы тоже должны были выиграть. Но накануне весеннего наступления 1917 г. в России случился военный переворот, позже названный "Февральской революцией», – заявил в ночь на 24 июня православный предприниматель Константин Малофеев. – Организаторы переворота считали, что они лучше законной власти управятся с армией, экономикой и вообще управлением государством».
Эта историческая параллель теперь проводится многими. О надежде на то, «что все осознают свою ответственность и обойдется без дальнейших жертв», написал (также в ночь на 24 июня) и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Уточнив, что это должно быть сделано «не ценой развала фронта, как в 1917 г.». «Что и как должно быть сделано для прекращения мятежа, полностью в прерогативе Верховного, президента Российской Федерации Владимира Путина», – добавил он.
Утром Путин в специальном обращении заявил, что действия, «которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа». «Именно такой удар был нанесен по России в 1917 г., когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией Гражданской войны».
Вслед за ним этот тезис повторили массово политики разного уровня. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, Пригожин пытается «ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну», прикрываясь «патриотическими лозунгами». Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что Дон «хорошо помнит» время Гражданской войны, а жители региона «должны быть едины»! Кто-то говорил эвфемизмами, как, к примеру, патриарх Кирилл, призвавший «одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев».
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак напомнил, что «в 1917 г. развал страны начался не с митингов либералов, ни с заговора мировой закулисы, а с «патриотизма», в размерах которого соревновались и политики, и отдельные генералы». Сегодня каждый должен сделать для себя внутренний выбор», отметил глава думского комитета по инфорполитике Александр Хинштейн: «С кем ты? С президентом и народом? Или с мятежниками, толкающими страну в пучину гражданской войны?»
«Они сидели себе в казарме, им сказали: бери оружие быстро, поехали. Так это бывает, это военные. И только потом ты узнаешь, что ты участник мятежа, вот в чем ужас ситуации для них. Поэтому прозвучали слова относительно того, что часть были введены в заблуждение, а часть находится под давлением. У этих людей сейчас такой очень тяжелый личный выбор, потому что никого из них не построили до этого и не сказали: мы идем на мятеж, ты готов на него или не готов», – сообщил Баширов.
Он описал часть бойцов ЧВК как «мятежников поневоле».
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. В Минобороны заявили, что эти данные не соответствуют действительности, и назвали выступления «информационной провокацией». Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Утром 24 июня Пригожин сказал, что ЧВК якобы блокированы аэродром Ростова и штаб ЮВО. В Минобороны бойцов ЧВК «Вагнер» призвали «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Ряд южных регионов усилили меры безопасности, а в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают Путину о принимаемых мерах по его поручению в связи с попыткой вооруженного мятежа. Глава государства утром 24 июня выступил с телеобращением, в котором назвал предательством происходящее в стране и пообещал, что власти защитят РФ от «внутреннего предательства», а все виновные понесут наказание.
Он напомнил, что распри в истории России уже приводили к тому, что «страну рвали на части» – например, после Первой мировой войны, когда началась Гражданская война, и отметил, что повторение этого не будет допущено.
«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», – сказал Путин.