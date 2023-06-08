Россияне гордятся Путиным и военными

То, что люди называют сферу деятельности объектов гордости, а не конкретные имена, вызвано тем, что персоналий россияне не знают, но они уяснили, что это почетные профессии, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «То есть военные, спортсмены, ученые, космонавты – социально одобряемые личности», – говорит он. Консенсусных же фигур среди моральных авторитетов практически нет, отмечает он.