Россияне гордятся Путиным и военными

Россияне гордятся Путиным и военнымиОпрос проводился ко Дню России
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню России (12 июня) провел опрос, в котором, в частности, попросил назвать современников, которыми может гордиться страна. На открытый вопрос смогли ответить лишь 49% опрошенных, 51% затруднился ответить. Респонденты могли давать до трех вариантов ответа.
Первую строчку занял президент Владимир Путин, его назвали 19% респондентов. Второй по популярности (18%) ответ конкретной личности не предполагал: это военнослужащие / солдаты / защитники / те, кто воюет / армия / участники спецоперации.
Другие политические деятели, спортсмены и ученые набрали существенно меньше. Премьер Михаил Мишустин набрал 5%, глава МИДа Сергей Лавров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин – по 4%. Столько же респондентов сообщили, что гордятся спортсменами, а 3% – учеными.
То, что люди называют сферу деятельности объектов гордости, а не конкретные имена, вызвано тем, что персоналий россияне не знают, но они уяснили, что это почетные профессии, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «То есть военные, спортсмены, ученые, космонавты – социально одобряемые личности», – говорит он. Консенсусных же фигур среди моральных авторитетов практически нет, отмечает он.