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Политика

Россияне гордятся Путиным и военными

Опрос проводился ко Дню России
Екатерина Гробман
Андрей Гордеев / Ведомости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню России (12 июня) провел опрос, в котором, в частности, попросил назвать современников, которыми может гордиться страна. На открытый вопрос смогли ответить лишь 49% опрошенных, 51% затруднился ответить. Респонденты могли давать до трех вариантов ответа. 

Первую строчку занял президент Владимир Путин, его назвали 19% респондентов. Второй по популярности (18%) ответ конкретной личности не предполагал: это военнослужащие / солдаты / защитники / те, кто воюет / армия / участники спецоперации. 

Другие политические деятели, спортсмены и ученые набрали существенно меньше. Премьер Михаил Мишустин набрал 5%, глава МИДа Сергей Лавров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин – по 4%. Столько же респондентов сообщили, что гордятся спортсменами, а 3% – учеными.

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То, что люди называют сферу деятельности объектов гордости, а не конкретные имена, вызвано тем, что персоналий россияне не знают, но они уяснили, что это почетные профессии, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «То есть военные, спортсмены, ученые, космонавты – социально одобряемые личности», – говорит он. Консенсусных же фигур среди моральных авторитетов практически нет, отмечает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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