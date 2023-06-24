В Кремле заявили, что ситуация вокруг Пригожина не повлияет на ход спецоперации

До этого Песков подтвердил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых последний согласился принять меры по деэскалации обстановки. Как пояснил представитель Кремля, Пригожин переедет в Белоруссию, и уголовное дело, возбужденное в его отношении, будет прекращено. Бойцы ЧВК преследоваться по закону не будут, те, кто не принял участие в попытке мятежа, смогу заключить контракт с Минобороны.