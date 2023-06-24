В Кремле заявили, что ситуация вокруг Пригожина не повлияет на ход спецоперации
Ситуация вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не повлияет на ход спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ни в коем случае. СВО продолжается. Наши бойцы на передней линии проявляют героизм. Они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины. И операция будет продолжаться», – сказал он.
До этого Песков подтвердил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых последний согласился принять меры по деэскалации обстановки. Как пояснил представитель Кремля, Пригожин переедет в Белоруссию, и уголовное дело, возбужденное в его отношении, будет прекращено. Бойцы ЧВК преследоваться по закону не будут, те, кто не принял участие в попытке мятежа, смогу заключить контракт с Минобороны.
«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, – это слово президента России», – подчеркнул Песков.