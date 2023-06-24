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В Кремле заявили, что ситуация вокруг Пригожина не повлияет на ход спецоперации

Ведомости

Ситуация вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не повлияет на ход спецоперации, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни в коем случае. СВО продолжается. Наши бойцы на передней линии проявляют героизм. Они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины. И операция будет продолжаться», – сказал он.

Лукашенко провел переговоры по деэскалации с Пригожиным

Глава ЧВК «Вагнер» согласился остановить продвижение техники и вернуть ее в лагеря

До этого Песков подтвердил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых последний согласился принять меры по деэскалации обстановки. Как пояснил представитель Кремля, Пригожин переедет в Белоруссию, и уголовное дело, возбужденное в его отношении, будет прекращено. Бойцы ЧВК преследоваться по закону не будут, те, кто не принял участие в попытке мятежа, смогу заключить контракт с Минобороны.

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, – это слово президента России», – подчеркнул Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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