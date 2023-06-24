В Минске раскрыли детали переговоров Лукашенко и Путина
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор по итогам переговоров последнего с ЧВК «Вагнер», сообщил близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул первого».
«Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК “Вагнер”. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», – говорится в сообщении.
Основатель военной компании Евгений Пригожин 23 июня обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер». В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ. Национальный антитеррористический комитет (НАК) ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов, в частности в Москве и Подмосковье.
Позже «Пул первого» сообщил о принятии Пригожиным предложения президента Белоруссии остановить движение техники ЧВК вглубь России. Сам Пригожин подтвердил, что движение его военной техники будет приостановлено, его пресс-служба опубликовала соответствующее аудиозаявление.