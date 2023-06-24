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В Минске раскрыли детали переговоров Лукашенко и Путина

Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор по итогам переговоров последнего с ЧВК «Вагнер», сообщил близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул первого».

«Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК “Вагнер”. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», – говорится в сообщении.

Основатель военной компании Евгений Пригожин 23 июня обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер». В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ. Национальный антитеррористический комитет (НАК) ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов, в частности в Москве и Подмосковье.

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Позже «Пул первого» сообщил о принятии Пригожиным предложения президента Белоруссии остановить движение техники ЧВК вглубь России. Сам Пригожин подтвердил, что движение его военной техники будет приостановлено, его пресс-служба опубликовала соответствующее аудиозаявление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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