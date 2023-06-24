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НАК предупредил об ответственности за участие в митингах при режиме КТО

Ведомости

Национальный антитеррористический комитет (НАК) предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях режима контртеррористической операции (КТО), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК "Вагнер". В этой связи оперативный штаб информирует, что указанные действия являются преступными, к участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

Лукашенко провел переговоры по деэскалации с Пригожиным

Глава ЧВК «Вагнер» согласился остановить продвижение техники и вернуть ее в лагеря

Сейчас режим КТО действует в Москве и Московской области, в ряде других регионов также усилены меры безопасности. Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией».

Вечером 24 июня близкий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Пригожин принял предложение белорусского лидера по остановке движения ЧВК «Вагнер» и деэскалации напряжения. Чуть позже сам Пригожин подтвердил, что движение его военной техники вглубь России будет остановлено, бойцы вернутся в лагеря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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