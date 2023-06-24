НАК предупредил об ответственности за участие в митингах при режиме КТО
Национальный антитеррористический комитет (НАК) предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях режима контртеррористической операции (КТО), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК "Вагнер". В этой связи оперативный штаб информирует, что указанные действия являются преступными, к участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности», – говорится в сообщении.
Сейчас режим КТО действует в Москве и Московской области, в ряде других регионов также усилены меры безопасности. Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией».
Вечером 24 июня близкий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Пригожин принял предложение белорусского лидера по остановке движения ЧВК «Вагнер» и деэскалации напряжения. Чуть позже сам Пригожин подтвердил, что движение его военной техники вглубь России будет остановлено, бойцы вернутся в лагеря.