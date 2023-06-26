Что сказал Путин в обращении по итогам военного мятежа

При этом президент заявил, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – «это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству», что они доказали своим участием в спецоперации. «Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», – сказал Путин.