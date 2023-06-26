Что сказал Путин в обращении по итогам военного мятежа

Что сказал Путин в обращении по итогам военного мятежаОн поблагодарил граждан и пообещал отпустить бойцов «Вагнера» в Белоруссию, если они захотят
Президент Владимир Путин сказал, что бойцы и командиры группы «Вагнер» смогут заключить контракты с Вооруженными силами или другими спецслужбами либо, если примут такое решение, уйти в Белоруссию. Об этом президент заявил в своем видеообращении к россиянам. Его транслировало сразу несколько телеканалов.
В начале своего выступления он поблагодарил граждан за «выдержку, сплоченность и патриотизм». По словам Путина, гражданская солидарность показала, что «любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал».
Президент подчеркнул, что в поддержку конституционного порядка выступили общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, «фактически все российское общество».
Путин рассказал, что все необходимые решения для нейтрализации угрозы были приняты «незамедлительно».
«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи», – сказал президент.
Глава государства повторил тезис из своего обращения от 24 июня о том, что организаторы мятежа предали свой народ и свою страну, и добавил, что враги России хотели именного такого исхода – братоубийства. «Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице», – подчеркнул он.
Отдельно президент поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, «которые встали на пути у мятежников». Он также подчеркнул самопожертвование погибших летчиков.
При этом президент заявил, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – «это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству», что они доказали своим участием в спецоперации. «Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», – сказал Путин.
Он поблагодарил бойцов и командиров группы «Вагнер», которые не пошли на «братоубийственное кровопролитие». «Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено», – сказал Путин. Президент России также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации (он выступил посредником в переговорах с Евгением Пригожиным).
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли и назвали ее провокацией. ФСБ в отношении Пригожина возбудила уголовное дело о вооруженном мятеже. 24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город, а также направил бойцов в сторону Москвы.
Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. В Кремле после этого рассказали, что была достигнута договоренность о том, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.
После выступления Путина по телевидению пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проведет совещание с силовиками.