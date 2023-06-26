Чем закончится для «Вагнера» поход на столицу

Чем закончится для «Вагнера» поход на столицуЕвгения Пригожина после «удара в спину» отправляют в Белоруссию, а работу ЧВК будут регулировать по-новому
С момента начала вооруженного мятежа Евгения Пригожина до его завершения прошло чуть более суток – события развивались стремительно. Вечером в пятницу, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в нанесении ракетного удара по одному из своих тыловых лагерей. «Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», – тут же ответил Национальный антитеррористический комитет (военное ведомство также опровергло удары по ЧВК).
Владимир Путин был проинформирован о ситуации, вскоре сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. А в ФСБ призвали бойцов ЧВК «не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию». В истории современной России по статье о мятеже осужден только отставной полковник ГРУ Владимир Квачков.
Частная военная измена
Президент выступил с обращением по поводу случившегося уже на следующее утро. Путин объяснил, что Россия ведет «тяжелейшую борьбу за свое будущее» и «эта битва» требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности: «И потому действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте». Он сравнил сложившуюся ситуацию с 1917 г. – когда интриги и склоки «за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением», разрушением армии и распадом государства, а в итоге гражданской войной.
Он назвал то, с чем столкнулась Россия, предательством. «Непомерные амбиции и личные интересы (Пригожина он по имени не называл. – «Ведомости») привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», – сказал в телеобращении президент. – Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции».
Тезисы о необходимости единства, без которого невозможно выживание, затем повторили многие. К примеру, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин (постоянные члены Совбеза) от лица сенаторов и депутатов заявили о поддержке центральной власти. «Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии», – сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Попытка раскачать российское общество и «разжечь огонь братоубийственной гражданской войны» провалилась, страна продолжает борьбу за свое будущее, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин – еще один член Совбеза.
Выступили многочисленные губернаторы и парламентарии.
Суть заявлений многих из них сводилась к поддержке президента, проведению аналогий с 1917 г. и обращению к бойцам ЧВК. К примеру, глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал земляков, несущих службу в рядах «Вагнера», «не подчиняться преступным приказам Пригожина». «В 1917 г. развал страны начался не с митингов либералов, не с заговора мировой закулисы, а с «патриотизма», в размерах которого соревновались и политики, и отдельные генералы. Итог всем известен», – заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Не каждый боец дойдет до Москвы
Тем временем бойцы ЧВК «Вагнер» 24 июня заняли Ростов-на-Дону, где находится штаб ЮВО. Затем пошли дальше – к Воронежской, затем к Липецкой области в сторону Москвы. Руководители регионов призывали граждан оставаться дома. «Автодор» 24 июня сообщил об ограничении движения на М2 «Крым» и М4 «Дон». Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщило, что перекрыты мосты через Оку на трассах М4 «Дон», М5 «Урал» и М2 «Крым». В Москве, а также в Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) для противодействия «Вагнеру» и другим угрозам (см. справку на сайте vedomosti.ru).
Кроме того, с 11 утра 24 июня интернет-пользователи стали жаловаться на сбои в работе Telegram. Согласно данным портала Downdetector, у пользователей зависало и не обновлялось само приложение, а также не отправлялись сообщения. Сбои были связаны с лавинообразным ростом трафика: по данным оператора «Вымпелком», объем трафика в мессенджере в субботу был в 1,5 раза выше, чем в пятницу накануне.
Закон «О противодействии терроризму», в соответствии с которым был введен режим КТО, предполагает возможность приостановления оказания услуг связи. Но необходимость полного отключения связи в правительстве не обсуждалась, говорит источник, близкий к Минцифры. Роскомнадзор (РКН) принял только одну ограничительную меру: были заблокированы сообщества медиагруппы «Патриот» Пригожина в соцсети «В контакте». Также были заблокированы сайты самой медиагруппы и входящих в нее СМИ (РИА ФАН, «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня»). Представитель РКН в воскресенье отказался от комментариев.
Как все закончилось
К вечеру 24 июня Telegram-канал «Пул первого» президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщил, что Пригожин принял предложение остановить движение по территории России. Стороны пришли к соглашению «о недопустимости развязывания кровавой бойни» на территории РФ. Переговоры шли в течение дня и были согласованы с президентом Путиным. Кремль подтвердил эти договоренности.
«Два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации, – заявил журналистам Песков поздно вечером 24 июня. – Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко? Дело в том, что Александр Григорьевич [Лукашенко] давно лично знаком с Пригожиным – около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным». Суть договоренностей в том, что бойцы ЧВК «Вагнер» вернутся в свои лагеря. «Часть из них, которая пожелает, подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие в этом походе, – уточнил Песков. – Действительно, были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись».
Международная реакция
На Западе заявили, что они «пристально следят» за ситуацией в России. Госдепартамент отложил введение нового пакета санкций в отношении ЧВК, «чтобы не создавать впечатление, что Вашингтон принимает чью-либо позицию в этом вопросе», сообщил CNN. Представители ЕС сообщили, что европейское руководство «мониторит происходящее», сочтя последние события внутренним делом России.
Китайские власти не делали официальных заявлений по поводу мятежа Пригожина, но 25 июня министр иностранных дел Цинь Ган обсудил эту проблему с заместителем главы МИД России Андреем Руденко в Пекине. Российский МИД заявил о поддержке Пекином усилий Москвы по стабилизации ситуации.
Поход ЧВК на Москву вызвал обеспокоенность в соседних государствах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание совбеза и телефонные переговоры с Путиным. Кроме того, российскому лидеру позвонил глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поддержав позицию Путина. Лукашенко и Эрдоган предложили Путину свои посреднические услуги для разрешения кризиса.
По оценке главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, «в набеге» в трех колоннах вполне могло участвовать около 5000 сотрудников ЧВК: это только часть организации, общая численность которой порой оценивается в 25 000 человек. Решение о мятеже, похоже, поддержал не весь командный состав компании, говорит близкий к «Вагнеру» источник «Ведомостей»: то, что никто из известных командиров ЧВК не выступил публично, выглядит подозрительно.
При этом уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и он «уйдет в Белоруссию» – такую конструкцию обсуждали Путин и Лукашенко. «С одной стороны, Белоруссия – самая дружественная к нам страна, – считает доцент кафедры политического анализа социально-политических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. – С другой стороны, эта республика может гарантировать безопасность Пригожину и другим бойцам ЧВК». Пригожин в Белоруссии будет находиться под контролем местных спецслужб и вряд ли поэтому сможет заняться какой-то политической деятельностью, говорит источник, близкий к спецслужбам. При этом его опыт может быть востребован для подготовки ЧВК в республике.
Песков не сказал, где находится Пригожин. Сам он также не сообщал о месте своей дислокации. 25 июня губернаторы регионов, где обосновался «Вагнер», стали отчитываться о том, что бойцы движутся в сторону своих полевых лагерей (вероятно, в зоне боевых действий).
Стресс-тест
Произошедшие события – это и стресс-тест, и экзамен на зрелость политической системы, говорит экс-начальник управления президента по внутренней политике, политолог Константин Костин. «Все ее основные элементы – политические партии, институты гражданского общества, региональные и федеральные органы государственной власти – сплотились вокруг президента», – говорит он.
Чисто военная логистика
Из-за перекрытия дорог 24 июня крупнейшие маркетплейсы предупредили об ограничениях в работе сервисов на юге страны. Ozon, «Яндекс. Маркет» и Wildberries сообщили о возможных задержках в доставках и закрытиях пунктов выдачи заказов. Ozon и «Яндекс. Маркет» 24 июня также ограничили прием новых заявок на отгрузку товаров для южных регионов в ряде распределительных центров, например в складах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Липецке и других городах. С 25 июня восстановлена работа всех сервисов, а опоздавшие товары начали прибывать в пункты выдачи заказов.
ВЦИОМ ко Дню России (12 июня) провел опрос, в котором, в частности, попросил назвать современников, которыми может гордиться страна. На открытый вопрос смогло ответить лишь 49% опрошенных. Тогда первую строчку занял Путин, его назвало 19% респондентов. Второй по популярности (18%) ответ конкретной личности не предполагал: это военнослужащие, солдаты и т. д. Премьер-министра Михаила Мишустина называло 5% опрошенных, министра иностранных дел Сергея Лаврова и Пригожина – по 4%. Самое существенное влияние на восприятие обществом основателя ЧВК окажут оценки, данные ему президентом России, сообщил «Ведомостям» директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский.
Сейчас возникнет пауза, после чего станет ясно, какое будущее ждет Пригожина, говорит политолог Михаил Виноградов. Переехав в Белоруссию, он перестает собирать «антисистемную энергию», отмечает эксперт, и потребность объяснять неудачи не исчезнет. Основатель ЧВК эксплуатировал существующий запрос, и, вероятно, теперь нужно или начать работать с ним, или его игнорировать.
Ранее основатель ЧВК пытался играть важную роль и во внутренней политике РФ. Практически все российские города-миллионники (их 16), где находятся штаб-квартиры по вербовке в ЧВК «Вагнер» (в соцсетях сообщается о рекрутировании в ЧВК в 40 городах), можно назвать территориями присутствия Пригожина, говорит политолог Евгений Минченко.
В 2020 г. главным политическим успехом Пригожина называли выборы «Родины» в Коми. Сотрудничающий с ним петербургский политтехнолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, находившийся на тот момент более года под арестом в Ливии по уголовному делу о попытке вмешаться в несостоявшиеся президентские выборы, был избран в Госсовет республики по списку «Родины». В декабре того же года Шугалей был освобожден, вернулся в Россию и отказался от мандата.
20 января 2020 г. сопредседатель «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов опубликовал фото с кувалдой, которую ему прислал в подарок основатель ЧВК «Вагнер». Политик неоднократно публично выражал симпатию «Вагнеру», а 24 июня призвал своих сторонников сплотиться уже вокруг президента. «Мы не позволим дать врагу ни малейшего шанса. Наша страна воюет за свое будущее. Нет стороны Министерства обороны или ЧВК «Вагнер». Есть сторона врага и сторона России во главе с президентом», – распространила комментарий Миронова пресс-служба СР.
Марш ЧВК «Вагнер» стал неожиданностью для системы, но важным сигналом для нее стало выступление президента Путина, сказал политолог Алексей Макаркин. Теперь любая поддержка Пригожина категорически неприемлема, уверен он. По мнению Минченко, теперь бывшая «сетка симпатизантов» Пригожина «будет от него отползать». При этом, напоминает эксперт, у ЧВК было немало непубличных занятий и в в других странах.
Что будет с «Вагнером»
По словам Андрея Картаполова, участники ЧВК «Вагнер», которые были в Ростове-на-Дону, «ничего предосудительного не делали»: «Они выполняли приказы своего командования». «Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет. Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут», – считает Картаполов. Причем, по его словам, в случае подписания контрактов с Минобороны они могут продолжить службу в составе других подразделений или если всем составом подпишут контракт, то продолжать службу в составе своих подразделений.
По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Максима Шеповаленко, ЧВК «Вагнер» может быть переформатирована и сохранена, но с другим руководством, так как сама необходимость в таких компаниях является глобальным трендом. Но при этом необходимо создать открытую юридическую базу для их работы – ее отсутствие стало одной из причин выхода этой компании из-под контроля. Отдельного закона о ЧВК до сих пор не приняли, хотя источники в «Единой России» говорили о подготовке инициативы (а в марте 2022 г. ее вносили в Госдуму депутаты СР). Картаполов заявил «Ведомостям», что в Госдуме работают над законом, который бы регулировал деятельность ЧВК.
По словам источника, близкого к Минобороны, скорее всего, действующим сотрудникам «Вагнера» будет предложено раствориться в индивидуальном порядке в действующих силовых структурах Минобороны и Росгвардии, а как единый организм эта ЧВК не сохранится. Ясно, что доверия к ее руководству, которое разработало план захвата штаба ЮВО и поездки в сторону столицы, быть не может, говорит собеседник «Ведомостей». Картаполов подчеркивает, что на сегодняшний день судьба самой ЧВК «Вагнер» до конца не определена. «Сначала нужно с этим определиться. Что с ней будет? Какие останутся подразделения? Останутся ли они вообще? Как они будут называться? Кому будут подчиняться? Ведь помимо тех подразделений, которые находятся в зоне спецоперации, есть много сотрудников этой ЧВК в других местах», – говорит Картаполов.
Как законодатели содействовали добровольцам
В ноябре 2022 г. вступил в силу закон, который закрепил статус добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, которые возложены на Вооруженные силы России. Поправки были внесены в Госдуму группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. В законе об обороне появилась отдельная статья 22.1 о добровольческих формированиях, в которой говорилось, что они «могут создаваться» Минобороны по решению президента. Там же говорилось про установление денежного содержания для добровольцев и установление для них социальных гарантий. При этом до 1 июля 2023 г. всем таким формированиям нужно было подписать контракт с военным ведомством, что должно было придать «добровольческим формированиям необходимый правовой статус», сообщало 10 июня 2023 г. Минобороны.
В марте 2023 г. в силу вступил закон, который запретил распространение фейков и дискредитирующей информации не только о Вооруженных силах, но и о добровольческих формированиях, организациях и лицах, которые содействуют в выполнении задач, возложенных на армию. Законопроект был подготовлен группой депутатов также во главе с Володиным. Причем попросил Володина принять подобный законопроект Пригожин. Письмо с такой просьбой было опубликовано 24 января в соцсетях компании «Конкорд». Пригожин писал, что в спецоперации принимает участие большое количество добровольцев, в том числе и ранее осужденных, а СМИ и блогеры выискивают о них «негативную информацию». После внесения поправок Пригожин направил еще одно письмо спикеру Госдумы, в котором просил не распространять эти поправки на высший командный состав добровольцев, включая ЧВК «Вагнер», и высший командный состав Минобороны, поскольку «это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий».
В конце апреля вступили в силу поправки, согласно которым к ветеранам боевых действий отнесли в том числе тех, кто заключил контракт (или имел иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, которые возложены на Вооруженные силы в ходе боевых действий. В июне был принят еще ряд изменений в законодательство, которые косвенно касались и добровольческих формирований. В частности, граждане, которые имеют судимость, могут заключать контракты о военной службе. Был принят и отдельный закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции. Им регламентировалось освобождение от уголовного наказания тех, кто поступил на контракт.
По мнению Минченко, российское военно-политическое руководство будет постепенно вытеснять структуры «Вагнера» из украинского театра боевых действий. «Думаю, власти продолжат переманивать бойцов ЧВК в структуры Минобороны, постепенно избавляясь от высшего ее управленческого звена», – заключил эксперт.
Что же касается возможных кадровых перестановок в Минобороны, то Песков сказал, что «эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетентность верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией Российской Федерации».