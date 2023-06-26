Чем закончится для «Вагнера» поход на столицу

Как законодатели содействовали добровольцам

В ноябре 2022 г. вступил в силу закон, который закрепил статус добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, которые возложены на Вооруженные силы России. Поправки были внесены в Госдуму группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. В законе об обороне появилась отдельная статья 22.1 о добровольческих формированиях, в которой говорилось, что они «могут создаваться» Минобороны по решению президента. Там же говорилось про установление денежного содержания для добровольцев и установление для них социальных гарантий. При этом до 1 июля 2023 г. всем таким формированиям нужно было подписать контракт с военным ведомством, что должно было придать «добровольческим формированиям необходимый правовой статус», сообщало 10 июня 2023 г. Минобороны.

В марте 2023 г. в силу вступил закон, который запретил распространение фейков и дискредитирующей информации не только о Вооруженных силах, но и о добровольческих формированиях, организациях и лицах, которые содействуют в выполнении задач, возложенных на армию. Законопроект был подготовлен группой депутатов также во главе с Володиным. Причем попросил Володина принять подобный законопроект Пригожин. Письмо с такой просьбой было опубликовано 24 января в соцсетях компании «Конкорд». Пригожин писал, что в спецоперации принимает участие большое количество добровольцев, в том числе и ранее осужденных, а СМИ и блогеры выискивают о них «негативную информацию». После внесения поправок Пригожин направил еще одно письмо спикеру Госдумы, в котором просил не распространять эти поправки на высший командный состав добровольцев, включая ЧВК «Вагнер», и высший командный состав Минобороны, поскольку «это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий».

В конце апреля вступили в силу поправки, согласно которым к ветеранам боевых действий отнесли в том числе тех, кто заключил контракт (или имел иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, которые возложены на Вооруженные силы в ходе боевых действий. В июне был принят еще ряд изменений в законодательство, которые косвенно касались и добровольческих формирований. В частности, граждане, которые имеют судимость, могут заключать контракты о военной службе. Был принят и отдельный закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции. Им регламентировалось освобождение от уголовного наказания тех, кто поступил на контракт.