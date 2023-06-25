Как иностранная пресса отреагировала на мятеж Евгения Пригожина

Как иностранная пресса отреагировала на мятеж Евгения ПригожинаАналитики отметили, что бунт закончился через несколько часов после обращения президента
Событиям 23-24 июня многие мировые издания посвятили свои первые полосы. Взвешенные западные аналитики обратили внимание на то, что вооруженный мятеж Евгения Пригожина закончился крайне быстро – всего через несколько часов после выступления президента.
«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ
«В середине июня спецслужбы США получили разведывательные данные, указывающие на то, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин планировал вооруженные действия против российского оборонного ведомства, и срочно проинформировали Белый дом и другие правительственные учреждения, чтобы они не были застигнуты врасплох, заявили в субботу несколько официальных лиц США. <...>
«Если Пригожин намеревался вбить клин между командованием Вооруженных сил Российской Федерации и Кремлем, он потерпел неудачу», – сказал высокопоставленный чиновник, имея в виду, что мятеж пока не вызвал широкого разрыва между близким окружением Путина и военачальниками».
Эллен Накашимаи, Шейн Харрис, The Washington Post
«Температура явно нарастала, но мало кто мог предсказать, что планировал Пригожин. Один источник из разведки сказал, что на организацию, по-видимому, ушло как минимум несколько дней. Другой источник отметил, что Ростов находится очень близко к линии фронта, так что это, возможно, не требовало особой подготовки».
Наташа Бертран, Алекс Марквардт, Джим Скиутто, Кайли Этвуд, CNN
«Что примечательно в этих безумных 24 часах, так это то, что Путину удалось разрядить кризис без крупной военной конфронтации».
Дэвид Игнатиус, The Washington Post
«Китай поддерживает Россию, подчеркивая при этом невмешательство в ее внутренние дела», – заявил агентству Reuters китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Многие граждане Китая также выразили в социальных сетях поддержку Путину.
Райан Ву, Reuters
«Пекин имеет глубокую стратегическую заинтересованность в том, чтобы Москва – и лично Путин – оставались жизнеспособным союзником в борьбе с мощью США… Самое главное, у Пекина есть стратегическая потребность удержать Россию от внутренних беспорядков или международных неудач, которые могут привести к приходу к власти режима, враждебного Китаю».
Джон Калвер, Atlantic Council
«Запад пристально следит за ситуацией, надеясь спровоцировать антироссийские настроения, что является обычной тактикой, а также частью его когнитивной войны с начала украинского кризиса, считает Цуй Хэн из Восточно-китайского педагогического университета. «Однако подавление мятежа за столь короткий промежуток времени фактически укрепило власть путинской администрации», – сказал Цуй».
Чен Цинцин, Global Times