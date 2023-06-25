Как иностранная пресса отреагировала на мятеж Евгения Пригожина

«Температура явно нарастала, но мало кто мог предсказать, что планировал Пригожин. Один источник из разведки сказал, что на организацию, по-видимому, ушло как минимум несколько дней. Другой источник отметил, что Ростов находится очень близко к линии фронта, так что это, возможно, не требовало особой подготовки».