Андрей Картаполов: нужен закон, который бы регулировал деятельность ЧВК

Андрей Картаполов: нужен закон, который бы регулировал деятельность ЧВКЗапрещать «Вагнер» нельзя, считает глава комитета Госдумы по обороне
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») считает, что в России нужен закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний. Об этом он сказал в беседе с «Ведомостями».
На вопрос, могут ли его подготовить и принять в ближайшее время, Картаполов ответил: «Мы над этим работаем». По его словам, сейчас Госдума в целом и комитет по обороне в частности продолжают работать по всем направлениям деятельности вооруженной структуры государства, и ЧВК являются одной из ее компонентов.
Картаполов также заявил, что те участники ЧВК «Вагнер», которые были в Ростове-на-Дону, «ничего предосудительного не делали»: «Они выполняли приказы своего командования».
«Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет. Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим», – считает Картаполов. Причем, по его словам, в случае подписания контрактов с Минобороны, они могут продолжить службу в составе других подразделений, или если всем составом подпишут контракт, то продолжать службу в составе своих подразделений.
Депутат подчеркивает, что на сегодняшний день судьба самой ЧВК «Вагнер» до конца не определена. «Сначала нужно с этим определиться. Что с ней будет? Какие останутся подразделения? Останутся ли они вообще? Как они будут называться? Кому будут подчиняться? Ведь помимо тех подразделений которые находятся в зоне спецоперации, есть много сотрудников этой ЧВК в других местах», – говорит Картаполов.
На вопрос, могут ли ЧВК «Вагнер» запретить, Картаполов сказал: «За что ее запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК. Иосиф Виссарионович [Сталин] говорил, что дети за родителей не отвечают. Тот, кто поднял мятеж, тот и должен отвечать. У нас привыкли рубить все под корень». По словам депутата, сейчас ЧВК «Вагнер» – самое боеспособное подразделение в России, причем это признают все, в том числе и представители Вооруженных сил. «И взять их и разоружить и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. Это не нужно делать», – говорит он.
По словам Картаполова, сейчас Министерству обороны, Генштабу нужно подумать, как сделать так, чтобы потенциал ЧВК «Вагнер» использовать «по максимуму, но в мирных целях». «Надо, наверно, сменить руководство. Поставить туда кого-то, кто будет более лояльным, более конкретным, но кого участники будут уважать и воспринимать – это сложная работа, конечно», – говорит Картаполов.
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле лагеря организации. В Минобороны эту информацию опровергли. После этого «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города, двинулся в сторону Воронежа и т.д. Против бизнесмена завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Вечером 24 июня в Кремле сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. Он объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.