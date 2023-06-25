Андрей Картаполов: нужен закон, который бы регулировал деятельность ЧВК

«Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет. Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим», – считает Картаполов. Причем, по его словам, в случае подписания контрактов с Минобороны, они могут продолжить службу в составе других подразделений, или если всем составом подпишут контракт, то продолжать службу в составе своих подразделений.