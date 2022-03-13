Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к Третьей мировой войне. Об этом он сказал на выступлении перед сторонниками в Южной Каролине, трансляцию которого вел телеканал Newsmax.
«Это может привести к Третьей мировой войне, я вижу, что происходит», — сказал он.
Трамп указал на слабость США при президенте Джо Байдене. По его словам, в Штатах сейчас некому «жестко говорить» с президентом России Владимиром Путиным, но у Байдена еще есть возможность «положить конец трагедии» на Украине и не втягивать американцев в «ловушку кровопролитной войны».
По мнению Трампа, «США должны дать понять Путину, что у него есть только два выбора — немедленно начать мирные переговоры или встретиться с молниеносными последствиями, в том числе ликвидацией зависимости [Запада] от российских энергоносителей».
До начала военной спецоперации на Украине Трамп назвал гениальным решение президента России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Одной из причин кризиса вокруг Украины политик назвал надежды Европы на безоговорочную поддержку США, которые вернулись с приходом Байдена к власти.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.