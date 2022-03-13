Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.