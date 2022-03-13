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Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к Третьей мировой войне. Об этом он сказал на выступлении перед сторонниками в Южной Каролине, трансляцию которого вел телеканал Newsmax.

«Это может привести к Третьей мировой войне, я вижу, что происходит», — сказал он.

Трамп указал на слабость США при президенте Джо Байдене. По его словам, в Штатах сейчас некому «жестко говорить» с президентом России Владимиром Путиным, но у Байдена еще есть возможность «положить конец трагедии» на Украине и не втягивать американцев в «ловушку кровопролитной войны».

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По мнению Трампа, «США должны дать понять Путину, что у него есть только два выбора — немедленно начать мирные переговоры или встретиться с молниеносными последствиями, в том числе ликвидацией зависимости [Запада] от российских энергоносителей».

До начала военной спецоперации на Украине Трамп назвал гениальным решение президента России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Одной из причин кризиса вокруг Украины политик назвал надежды Европы на безоговорочную поддержку США, которые вернулись с приходом Байдена к власти.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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