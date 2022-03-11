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Байден заверил союзников по НАТО в защите от России

Ведомости

США не планируют вовлекаться в боевые действия против России на Украине, но защитят территорию союзников по НАТО в случае такой необходимости, заявил президент США Джо Байден, слова которого передает агентство ТАСС.

«Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы должны стремиться не допустить ее», — сказал Байден в ходе выступления в Белом доме.

«Мы продолжим стоять [плечом к плечу] с союзниками в Европе, подавая недвусмысленный сигнал: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью — единой и демонстрирующей новую энергию НАТО», — добавил американский лидер.

При этом он выразил убежденность в том, что Россия не добьется победы на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, затем Госдума и Совфед приняли договоры о дружбе и взаимопомощи России с республиками. 24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации на Украине для защиты жителей Донбасса. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных