Байден заверил союзников по НАТО в защите от России
США не планируют вовлекаться в боевые действия против России на Украине, но защитят территорию союзников по НАТО в случае такой необходимости, заявил президент США Джо Байден, слова которого передает агентство ТАСС.
«Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы должны стремиться не допустить ее», — сказал Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Мы продолжим стоять [плечом к плечу] с союзниками в Европе, подавая недвусмысленный сигнал: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью — единой и демонстрирующей новую энергию НАТО», — добавил американский лидер.
При этом он выразил убежденность в том, что Россия не добьется победы на Украине.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, затем Госдума и Совфед приняли договоры о дружбе и взаимопомощи России с республиками. 24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации на Украине для защиты жителей Донбасса. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.