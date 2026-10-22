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Главная / Технологии /

Операторы заблокируют 26 000 номеров, оформленных с нарушениями законодательства

Резкая зачистка может негативно отразиться на их отчетах, отмечают эксперты
Дарья Соловьева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Число мобильных номеров, оформленных сверх установленного лимита, с начала 2026 г. к середине октября сократилось на 1,95 млн шт. по сравнению с концом 2025 г. Речь идет о тех сим-картах, которые оформлены на абонентов сверх лимита в 20 шт. Сейчас в перелимите остаются около 26 000 номеров, зарегистрированных примерно на 1000 абонентов. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр-2026». Таким образом, количество сим-карт сверх лимитов сократилось в 76 раз, подсчитали «Ведомости».

С 1 ноября 2025 г. в России действует закон, ограничивающий количество сим-карт, оформленных на одного гражданина, до 20 шт. (а для иностранцев – до 10) суммарно по всем операторам связи. Превышение лимита приводит к блокировке номеров. Цель – противодействие нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству. Злоумышленники могут оформлять номера на подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают, указал собеседник.

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