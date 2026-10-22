Операторы заблокируют 26 000 номеров, оформленных с нарушениями законодательства

Число мобильных номеров, оформленных сверх установленного лимита, с начала 2026 г. к середине октября сократилось на 1,95 млн шт. по сравнению с концом 2025 г. Речь идет о тех сим-картах, которые оформлены на абонентов сверх лимита в 20 шт. Сейчас в перелимите остаются около 26 000 номеров, зарегистрированных примерно на 1000 абонентов. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр-2026». Таким образом, количество сим-карт сверх лимитов сократилось в 76 раз, подсчитали «Ведомости».