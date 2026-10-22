Как ФНС и бизнес видят режим самозанятости после 2028 года

Параметры режима предполагают, что самозанятый платит налог в 6%, если работает с юридическими лицами и ИП, и 4% при работе с физлицами. Применять НПД могут лица с доходом, не превышающим 2,4 млн руб. Эксперимент проводится с 2018 г. в тестовом режиме в пилотных регионах и с 2019 г. на всей территории России. Он должен завершиться по истечении 10-летнего срока – в конце 2028 г. Сатин подчеркнул, что не стоит ждать окончательного завершения сроков спецрежима, до этого момента властям уже нужно искать новые решения, «которые позволят физическим лицам не уйти в тень».