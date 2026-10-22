Как ФНС и бизнес видят режим самозанятости после 2028 года

Как ФНС и бизнес видят режим самозанятости после 2028 годаВ центре внимания вопрос о повышении лимита дохода за год
Бизнес и ФНС обсудили дальнейшую судьбу спецрежима налога на профессиональный доход (НПД), который наделяет физлиц статусом самозанятых. Замглавы ФНС Дмитрий Сатин призвал проработать варианты дальнейшего существования режима заранее, до истечения установленных сроков его работы. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии Всероссийского налогового форума Торгово-промышленной палаты (ТПП).
Параметры режима предполагают, что самозанятый платит налог в 6%, если работает с юридическими лицами и ИП, и 4% при работе с физлицами. Применять НПД могут лица с доходом, не превышающим 2,4 млн руб. Эксперимент проводится с 2018 г. в тестовом режиме в пилотных регионах и с 2019 г. на всей территории России. Он должен завершиться по истечении 10-летнего срока – в конце 2028 г. Сатин подчеркнул, что не стоит ждать окончательного завершения сроков спецрежима, до этого момента властям уже нужно искать новые решения, «которые позволят физическим лицам не уйти в тень».