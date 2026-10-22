Как граждане относятся к отстрелу медведей, рассказали сенаторы

Как граждане относятся к отстрелу медведей, рассказали сенаторыС весны 2026 года из-за их нападений погибло 27 человек, обычно ежегодно регистрируется 20–30 атак
Несколько сотен писем с просьбой защитить медведей от отстрела поступило в комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом сообщил член комитета Сергей Иванов («Единая Россия») на круглом столе по теме развития охотничьего хозяйства в России до 2035 г. Выходы хищника к людям продолжаются, в связи с чем необходимо поднять вопрос о возможных мерах регулирования его численности, заявил Иванов.
На этой неделе депутаты заксобрания Красноярского края направили министру природных ресурсов РФ Александру Козлову обращение по этой теме. Среди предлагаемых мер – разрешить отстреливать бурого медведя, если тот представляет непосредственную угрозу для человека, а также увеличить сроки его добычи с 30 до 90 дней. Представитель Минприроды рассказал «Ведомостям», что идея заксобрания Красноярского края дублирует уже подготовленные законодательные инициативы, которые направили и другие регионы.