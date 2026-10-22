Как граждане относятся к отстрелу медведей, рассказали сенаторы

Несколько сотен писем с просьбой защитить медведей от отстрела поступило в комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом сообщил член комитета Сергей Иванов («Единая Россия») на круглом столе по теме развития охотничьего хозяйства в России до 2035 г. Выходы хищника к людям продолжаются, в связи с чем необходимо поднять вопрос о возможных мерах регулирования его численности, заявил Иванов.