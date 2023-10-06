Что Владимир Путин говорил о цивилизациях и ЧВК

За прошедшие 19 лет международная среда изменилась радикально, заявил президент Владимир Путин, выступая в Сочи на сессии клуба «Валдай». Тема юбилейной – XX – сессии клуба была обозначена как «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех», сессия проходила в Сочи 2–5 октября. Путин напомнил, что в начале столетия речь шла о сближении России и Запада. «Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Нет, – заявил он. – Спрашивается, а что еще-то? Мы-то считали, что мы уже вот, свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим».