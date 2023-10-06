Что Владимир Путин говорил о цивилизациях и ЧВК

Что Владимир Путин говорил о цивилизациях и ЧВКУчастники клуба «Валдай» погрузились в объяснения геополитических изменений последнего времени
За прошедшие 19 лет международная среда изменилась радикально, заявил президент Владимир Путин, выступая в Сочи на сессии клуба «Валдай». Тема юбилейной – XX – сессии клуба была обозначена как «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех», сессия проходила в Сочи 2–5 октября. Путин напомнил, что в начале столетия речь шла о сближении России и Запада. «Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Нет, – заявил он. – Спрашивается, а что еще-то? Мы-то считали, что мы уже вот, свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим».
За дальнейшее ухудшение отношений с Западом, вплоть до конфронтации из-за Украины, президент возложил ответственность на западные же элиты. Россия поддерживала жителей Донбасса, в то время как Киев «на протяжении девяти лет бомбил, стрелял, танки применял»: «Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе». На Западе, по словам Путина, по погибшим не плакали. «На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 г. – государственный переворот, кровавый, антиконституционный», – сказал Путин.
Колониальная политика Запада является для России неприемлемой, а сама себя РФ определяет, как сказано в новой концепции внешней политики, как самобытную цивилизацию. США и их сателлиты с самого начала взяли курс на гегемонию, но Россия понимала, что такие попытки обречены на провал, говорил он участника «Валдая». Путин объяснил, что в его понимании цивилизация – «многогранное явление»: «Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация: есть некий «цивилизованный мир», который служит образцом для остальных, все должны следовать этим стандартам, образцам, а кто не согласен – тех загонят в «цивилизацию» дубинкой «просвещенного» господина».
Но он уверен, что времена «прошли, и наше понимание цивилизации совершенно иное». Цивилизаций много и ни одна из них не лучше и не хуже другой, заявил президент: «Они равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций, своих народов. Для каждого из нас это свое. Для меня, например, это чаяния нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось стать». Никто не имеет права управлять миром за других, но при этом на Западе «забыли про компромисс и готовы продавить свои интересы любой ценой», продолжал Путин: «Посмотрим, что из этого получится».
«Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире, – пояснил Путин. – Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство». Прочный мир в регионе, говорил Путин, будет после того, как все «станут чувствовать себя в безопасности, понимать <...> что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону».
Отвечая на вопрос модератора, редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова о том, является ли конфликт на Украине цивилизационным, Путин заявил, что Россия в этой ситуации защищает своих людей, но непонятно, что защищают с другой стороны линии фронта. Путин согласился с утверждением, что цивилизацией являются не территории, а люди. «Наши действия на Донбассе прежде всего продиктованы защитой людей. В этом смысл наших действий [на Украине]», – подчеркнул он. И Россия остается самой крупной страной в мире, при этом «русский мир» имеет глобальный характер, русский язык является одним из официальных языков ООН, и только в Латинской Америке живет только 300 000 соотечественников.
Цивилизационный подход – это важнейший элемент формирующейся идеологии России, считает директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. По мнению эксперта, понимание и принятие многообразия цивилизационных кодов – альтернатива принятию однополярной системе ценностей и целей, продвигаемой США и их союзниками: «Что хорошо для одних, необязательно хорошо для других». Маслов объяснил, что появление новых центров силы – закономерный процесс, развитие которого включает осознание и своего наследия, и собственной траектории развития, поэтому и цивилизационный подход набирает вес в современном мире, он утверждает ценностное равенство цивилизаций, ценность их разнообразия и необходимость уважительного диалога между ними без навязывания своих ценностей и своего взгляда на мир другим», – говорит эксперт.
Также Путин сказал, что США вряд ли будут испытывать проблемы с финансированием военной помощи Украине, но для Европы это может стать проблемой из-за экономических трудностей и снижением ВВП. При этом состояние российской экономики Путин оценил как устойчивое, а финансовое положение, по его словам, позволяет не только увеличивать расходы на оборону и безопасность, но и сохранять социальные расходы, поэтому об отказе «от масла ради пушек речи не идет». Несмотря на рост расходов на оборону в 2 раза, профицит бюджета в III квартале 2022 г. составил более 660 млрд руб. Сравнивая с Европой, Путин отметил рост дохода населения РФ. «В Европе они упали, у нас подросли больше чем на 12%», – сказал он.
Комментируя заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля о «предательстве» армянского народа Россией в связи с передачей непризнанного Карабаха Азербайджану и фактической ликвидацией непризнанной республики с 1 января 2024 г., Путин заявил: «Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала». Ереван раз за разом отказывался от предлагаемого Россией компромисса – возврата пяти из семи районов самого Азербайджана в обмен на особый статус региона и сохранение двух районов для связи с Арменией. Отказалось руководство Армении и от согласованного с Баку перемирия в разгар войны 2020 г. до того, как азербайджанские войска взяли Шушу. Признание в этом году Арменией принадлежности Карабаха Азербайджану решило главный вопрос и сделало неизбежной недавнюю военную операцию азербайджанской армии, при этом российский миротворческий контингент имел право только наблюдать за сохранением условий перемирия.
Научный руководитель факультета мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов спросил президента о том, не следует ли понизить порог применения ядерного оружия и изменить для этого ядерную доктрину. Свою статью с такими предложениями Караганов опубликовал летом, и она вызвала большой резонанс. Путин заявил, что ему известно о предложениях Караганова, но существующие два положения российской ядерной доктрины о применении ядерного оружия вполне достаточны. Речь идет об ответно-встречном ударе в ответ на ядерное нападение на Россию и ситуации, когда война с обычным оружием несет угрозу самому существованию государства. Безопасность в этом вопросе обеспечена и никто в здравом уме на Россию не нападет, выразил уверенность президент, кроме того, недавно были успешно завершены испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и близится к окончанию работа над тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».
При этом Путин вспомнил о том, что в России прозвучали предложения провести ядерные испытания – об этом недавно заявила руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян. По словам президента, США подписали, но не ратифицировали Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), в то время как Россия и подписала, и ратифицировала его. Но, по словам Путина, депутаты Госдумы могут и отозвать ратификацию. По словам эксперта ИМЭМО РАН Александра Ермакова, Владимир Путин еще раз напомнил, что США призывают всех ратифицировать ДВЗЯИ, но сами этого делать не намерены.
Мы за максимальную представительность <...> Мир будущего – это мир коллективных решений <...> Те, кого непосредственно касается вопрос, договариваются о том, что и как делать.
Отвечая на вопрос о диверсии против «Северных потоков», Путин заявил, что «результатов расследования нет и, судя по всему, не будет», заинтересованы в этой диверсии были «американские поставщики энергоресурсов на европейский рынок», а чьими руками они это сделали – не имеет значения. При этом он напомнил, что одна ветка «Северного потока» мощностью 27,5 млрд куб. м не повреждена, но правительство Германии не может разрешить ее использовать, так как не получило разрешения «вашингтонского обкома». Поэтому поставки продолжаются через «Турецкий поток», который охраняет российский ВМФ. Россия видит попытки атаковать этот газопровод и в подготовке атак с помощью полупогруженных катеров на российские корабли участвуют англоговорящие специалисты, сказал Путин.
На вопрос Лукьянова, зачем же Москва продолжает поставлять газ через Украину и платить ей, что может укрепить ее обороноспособность и вызывает вопросы у части российской общественности, он ответил, что Россия выполняет свои обязательства перед партнерами в Европе и укрепляет свое финансовое положение.
Но, пожалуй, одно из резонансных (пусть и не главных) заявлений прозвучало уже под конец заседания клуба «Валдай». Отвечая на вопрос Лукьянова, понимает ли теперь руководство страны, как вести себя с частными военными компаниями, Путин ответил, что опыт был «таким корявым, потому что он не был основан на законе»: «Это было журналистское наименование – частная военная компания. В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало».
Единого мнения о том, нужны ли ЧВК, не существует, отметил Путин. А затем заявил, что при расследовании авиакатастрофы, в которой погибли сотрудники «Вагнера», в телах погибших нашли фрагменты ручных гранат. «Руководитель Следственного комитета докладывал мне буквально на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручной гранаты, внешнего воздействия на самолет не было», – сообщил глава государства.
Рассказал Путин участникам клуба «Валдай» и о том, что при обыске офиса ЧВК в Санкт-Петербурге ФСБ было найдено не только 10 млрд руб. наличными, но и 5 кг кокаина. «К сожалению, на наличие алкоголя и наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась <...> На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу», – отметил президент.