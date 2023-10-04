У США осталось оружия на $5,2 млрд для поставок на Украину

У США осталось оружия на $5,2 млрд для поставок на УкраинуНо этого с лихвой хватит до принятия нового бюджета
Министерство обороны США располагает военными материалами на $5,2 млрд для предоставления военной помощи Украине. При текущих объемах помощи их хватит на несколько месяцев, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Пентагоне. Эта сумма эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента Джо Байдена предоставила Киеву за последние полгода. По данным газеты, $5,2 млрд – остаток из $43,7 млрд, выделенных Вашингтоном Киеву в виде военной помощи с начала боевых действий в феврале 2022 г.
Издание отмечает, что у Пентагона не осталось средств для долгосрочной программы USAI по модернизации вооруженных сил Украины. По этой программе у промышленности США заказывается новое оружие, производятся закупки в других странах и оказывается помощь украинскому ВПК. Кроме того, по словам собеседников WSJ, на счете, который использовался для пополнения американских запасов после поставок Киеву вооружений из наличия армии США, находится до $1,6 млрд. Этого недостаточно.
Информацию о дефиците денежных средств для пополнения американских арсеналов подтверждает Associated Press со ссылкой на письмо Пентагона лидерам конгресса. В письме контролер Пентагона Майкл Маккорд заявил, что из $25,9 млрд, выделенных конгрессом на восполнение запасов американских арсеналов, осталось $1,6 млрд. Он добавил, что у Вашингтона осталось оружия и техники из своих запасов, которые разрешено поставить на Украину, на сумму $5,4 млрд.
Эта помощь оказывается в рамках процедуры PDA указами президента Джо Байдена. В письме также подтверждается информация о полном исчерпании средств на программу USAI.
«Мы уже вынуждены замедлить пополнение наших собственных сил, чтобы застраховаться от неопределенного будущего финансирования. Неспособность своевременно пополнить наши военные силы может нанести ущерб боеготовности наших вооруженных сил», – сообщил Маккорд в письме. Он добавил, что без дополнительного финансирования США придется отложить или сократить поставки систем ПВО, уменьшить количество поставляемых боеприпасов, беспилотников, которые «критически важны и неотложны в то время, как российская армия готовится к зимнему наступлению».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 2 октября на брифинге заявила, что у Вашингтона остались средства только на срочную военную помощь Киеву, не уточнив сумму. При этом она добавила, что в ближайшее время США направят Украине очередной транш военной помощи.
В тот же день Politico со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщила также о серьезном истощении европейских запасов вооружения после 18 месяцев интенсивных боевых действий на территории Украины. Другой неназванный источник в руководстве Евросоюза заявил, что европейские государства больше не в состоянии снабжать Украину вооружением из собственных запасов. При этом собеседник издания добавил, что, хотя Киев по-прежнему пользуется поддержкой со стороны Европы, там «сделали все, что не поставит под угрозу собственную безопасность».
Когда конгресс не нужен
Поставки Украине по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению) позволяют администрации направлять оружие Киеву без одобрения конгресса. В рамках PDA США направили 186 БМП Bradley, 31 танк Abrams, 45 танков Т-72В (через закупку у Чехии), 300 бронетранспортеров М113 и 250 бронемашин М1117, 500 бронемашин MRAP, 2000 машин «Хамви», 270 гаубиц и другое вооружение.
30 сентября за 2,5 часа до наступления шатдауна (приостановки работы правительства) американский конгресс согласовал проект бюджета на 45 дней без раздела о помощи Украине. Этот срок необходим, чтобы конгрессмены смогли принять бюджет на следующий финансовый год. В статьи расхода вошли только финансирование правительства и поддержка граждан, пострадавших от стихийных бедствий. Демократы планировали включить во временный бюджет помощь Украине на сумму $6,15 млрд. Но республиканцы заблокировали эту инициативу.
В ближайшие полтора месяца возможны отдельные задержки с оказанием финансовой и военной помощи США Киеву, но перспективы ее полного прекращения незначительны, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин. По мнению эксперта, в случае одобрения бюджета на следующий финансовый год в ноябре американская администрация может интенсифицировать как поставки вооружений, так и финансирование. «Для США Украина остается стратегическим проектом, в который уже вложили слишком много, поэтому от него не будут так легко отказываться», – сказал эксперт.
С Мизиным согласен американист Александр Домрин. По его мнению, палата представителей во главе с республиканцами может внести некоторые коррективы, в частности требовать отчета за потраченные средства. Но у Байдена как президента, объясняет юрист, есть возможность использовать так называемые «остаточные полномочия», чтобы «наскрести» средства на поддержку Киева. «Пока Байден президент, эта поддержка продолжится», – заключил Домрин.