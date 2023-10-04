У США осталось оружия на $5,2 млрд для поставок на Украину

В тот же день Politico со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщила также о серьезном истощении европейских запасов вооружения после 18 месяцев интенсивных боевых действий на территории Украины. Другой неназванный источник в руководстве Евросоюза заявил, что европейские государства больше не в состоянии снабжать Украину вооружением из собственных запасов. При этом собеседник издания добавил, что, хотя Киев по-прежнему пользуется поддержкой со стороны Европы, там «сделали все, что не поставит под угрозу собственную безопасность».