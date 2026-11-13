В работе Claude произошел массовый сбой

Позднее компания сообщила об установке исправления. «Исправление проблемы, затронувшей сервисы Claude, внедрено. Мы следим за восстановлением их работы», – говорится в сообщении на странице состояния сервисов Anthropic. Обновление было опубликовано в 14:05 мск. При этом окончательное устранение неполадок на тот момент компания не подтвердила.