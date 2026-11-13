В работе Claude произошел массовый сбой
Пользователи нейросети Claude американской компании Anthropic столкнулись с массовыми неполадками в работе сервиса. Разработчик подтвердил проблемы с авторизацией пользователей на сайтах Claude.ai и Claude Code.
По данным сервиса Downdetector, в США число сообщений о сбое достигало 2355. На графике жалоб 13 ноября наблюдался резкий рост обращений пользователей.
В Anthropic сообщили, что изучают проблемы со входом в учетные записи. Инцидент также затронул платформу для разработчиков Claude Console и сервис Claude Cowork.
Позднее компания сообщила об установке исправления. «Исправление проблемы, затронувшей сервисы Claude, внедрено. Мы следим за восстановлением их работы», – говорится в сообщении на странице состояния сервисов Anthropic. Обновление было опубликовано в 14:05 мск. При этом окончательное устранение неполадок на тот момент компания не подтвердила.
13 ноября стало известно, что масштабный сбой сервисов Microsoft, начавшийся днем ранее, продолжается. Неполадки затронули Outlook, Exchange Online и другие продукты Microsoft 365. Anthropic также сообщила о проблемах с интеграцией Microsoft 365, из-за которых пользователям стали недоступны отдельные функции работы с почтой, календарями и поиском.