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Песков усомнился в возможности обсуждать санкции ЕС против России с США

Ксения Наумчик

В Кремле не видят смысла обсуждать европейские санкции против России с Соединенными Штатами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли участие Европы в будущих переговорах стать условием для рассмотрения более широких вопросов отношений России и Евросоюза (ЕС).

«Ну какой смысл обсуждать европейские санкции против России с американцами, например? Никакого смысла нет», – сказал представитель Кремля.

Песков отдельно заявил, что Россия открыта к двусторонним контактам с европейскими странами, однако предметного обсуждения таких переговоров пока нет. При этом он уточнил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от их реальных намерений. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от контактов с европейскими лидерами. Он добавил, что российская сторона готова к переговорам, если в Европе найдется уполномоченный представитель, обладающий полномочиями вести такой диалог.

Днем ранее представитель Кремля указал на противоречивые действия стран Европы. По его словам, они заявляют о желании урегулировать украинский конфликт, но в то же время объявляют о намерении разместить свои войска на территории Украины. Песков также указал, что европейские страны до сих пор не могут выбрать представителя, который вышел бы на контакт с Москвой.