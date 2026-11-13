Песков усомнился в возможности обсуждать санкции ЕС против России с США

Песков отдельно заявил, что Россия открыта к двусторонним контактам с европейскими странами, однако предметного обсуждения таких переговоров пока нет. При этом он уточнил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от их реальных намерений. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от контактов с европейскими лидерами. Он добавил, что российская сторона готова к переговорам, если в Европе найдется уполномоченный представитель, обладающий полномочиями вести такой диалог.