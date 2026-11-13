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Песков назвал условие для участия Европы в переговорах по Украине

Татьяна Мозолевская

Россия готова к контактам с европейскими странами, но решение об их участии в расширенном формате переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от реальных намерений европейской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы готовы с ними разговаривать. И после того, как мы поймем их реальные намерения и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате», – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от контактов с европейскими лидерами. По его словам, Москва неоднократно заявляла об открытости к диалогу на различных уровнях.

«Президент Путин не был никогда инициатором сворачивания отношений с европейцами. От этих отношений и от диалога отказались сами европейцы», – заявил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что российская сторона готова к переговорам, если в Европе найдется уполномоченный представитель, обладающий полномочиями вести такой диалог.

12 ноября Песков указал на противоречивые действия стран Европы. По его словам, они заявляют о желании урегулировать украинский конфликт, но в то же время объявляют о намерении разместить свои войска на территории Украины. Песков также указал, что европейские страны до сих пор не могут выбрать представителя, который вышел бы на контакт с Москвой.

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