Песков разъяснил гуманитарную операцию в Константиновке

Инициатива российского лидера о проведении гуманитарной миссии в Константиновке прозвучала 12 ноября на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По его словам, в городе остаются 400–500 мирных жителей. Путин подчеркнул, что России понадобится около пяти суток, чтобы разминировать территорию в районе населенного пункта. Он также отметил, что украинская сторона, если считает Константиновку находящейся под ее контролем, должна самостоятельно обеспечить безопасность со своей стороны.