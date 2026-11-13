Песков разъяснил гуманитарную операцию в Константиновке

Песков разъяснил гуманитарную операцию в КонстантиновкеОна станет продолжением ранее наработанного в Алешках опыта
Гуманитарная инициатива президента России Владимира Путина по Константиновке в ДНР предполагает продолжение опыта, ранее наработанного в Алешках Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Она должна дать мирным жителям возможность безопасно покинуть город и затем уехать туда, куда они захотят.
По его словам, предложение предполагает предварительное разминирование всех подъездных путей и обеспечение гарантий безопасности. Песков отметил, что Москва рассчитывает на содействие США и европейских стран. Представитель Кремля сообщил, что РФ надеется, что они используют свое влияние для поддержки гуманитарной операции.
Представители Киева, как сообщил пресс-секретарь президента, ранее предположили, что предложение может быть использовано российскими военными для ротации или переброски техники. Песков отверг эти опасения, заявив, что перемещение бронетехники можно отслеживать с помощью спутников, беспилотников и других средств наблюдения.
Он также подчеркнул заинтересованность США в продолжении подобной гуманитарной практики, напомнив, что ее начало связывают с инициативой первой леди США Мелании Трамп. По замыслу Москвы, операцию должны провести после согласования мер безопасности под руководством уполномоченных по правам человека России и Украины. За ее ходом предполагается обеспечить наблюдение представителей СМИ из России, США и других стран.
Инициатива российского лидера о проведении гуманитарной миссии в Константиновке прозвучала 12 ноября на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По его словам, в городе остаются 400–500 мирных жителей. Путин подчеркнул, что России понадобится около пяти суток, чтобы разминировать территорию в районе населенного пункта. Он также отметил, что украинская сторона, если считает Константиновку находящейся под ее контролем, должна самостоятельно обеспечить безопасность со своей стороны.
В ходе встречи с американскими переговорщиками глава государства также предложил привлечь представителей иностранных средств массовой информации, в том числе американских, для освещения гуммиссии.