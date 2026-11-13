Глава Росимущества доложил Путину о работе ведомства

Яковенко также рассказал о совместной работе с Советом Федерации по восстановлению объектов федеральной собственности в российских городах. По его словам, некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии и «иногда портят облик этих городов». Всего было выявлено 6415 таких объектов. В представленной редакции доклада говорится о планах привести в порядок более 5000 из них в 2026 г.