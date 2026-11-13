Глава Росимущества доложил Путину о работе ведомства
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко. Глава ведомства рассказал о предоставлении земельных участков для инфраструктурных проектов, восстановлении федерального имущества и помощи участникам спецоперации.
По словам Яковенко, Росимущество передало более 1000 земельных участков для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, ведомство участвовало в формировании единого имущественного комплекса арт-кластера «Таврида» в Крыму.
Яковенко также рассказал о совместной работе с Советом Федерации по восстановлению объектов федеральной собственности в российских городах. По его словам, некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии и «иногда портят облик этих городов». Всего было выявлено 6415 таких объектов. В представленной редакции доклада говорится о планах привести в порядок более 5000 из них в 2026 г.
Отдельно глава Росимущества остановился на помощи участникам спецоперации и жителям приграничных регионов. «Тесно работаем с Народным фронтом», – отметил Яковенко. По его словам, ведомство передало более 390 000 единиц имущества, включая транспортные средства, инструменты, строительные материалы, товары легкой промышленности и повседневного спроса.
25 августа Яковенко сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что Росимущество обеспечило поступление в федеральный бюджет 307 млрд руб. за первое полугодие 2026 г. Из них более 260 млрд руб. пришлось на продажу государственного имущества.