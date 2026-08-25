Бюджет получил 307 млрд рублей от управления госимуществом за полгода

По его словам, сейчас готовятся еще несколько сделок примерно на 70 млрд руб. По итогам 2026 г. поступления в бюджет от управления госимуществом могут составить 331 млрд руб. С учетом дивидендов компаний, перечисление которых также обеспечивает Росимущество, совокупные поступления в федеральный бюджет по итогам года ожидаются на уровне около 600 млрд руб.