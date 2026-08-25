Бюджет получил 307 млрд рублей от управления госимуществом за полгода
Росимущество в первом полугодии 2026 г. перечислило в федеральный бюджет 307 млрд руб. доходов от управления государственным имуществом. Об этом глава ведомства Вадим Яковенко сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Основную часть поступлений обеспечили сделки по продаже госимущества. За шесть месяцев их объем превысил 260 млрд руб.
«Это в 2,2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года», – сказал Яковенко.
По его словам, сейчас готовятся еще несколько сделок примерно на 70 млрд руб. По итогам 2026 г. поступления в бюджет от управления госимуществом могут составить 331 млрд руб. С учетом дивидендов компаний, перечисление которых также обеспечивает Росимущество, совокупные поступления в федеральный бюджет по итогам года ожидаются на уровне около 600 млрд руб.
11 августа сообщалось, что Росимущество нашло покупателя на бывший актив бизнесмена Юрия Шефлера. Тамбовского производителя спирта «Амбер Талвис» приобретет «Росспиртпром». Уточнялось, что компания получит актив по минимальной цене в 1,94 млрд руб. Хотя первоначально Росимущество рассчитывало продать предприятие за 3,89 млрд руб.