Росимущество нашло покупателя на бывший актив опального бизнесмена Юрия Шефлера

Росимущество нашло покупателя на бывший актив опального бизнесмена Юрия ШефлераТамбовского производителя спирта «Амбер Талвис» выкупает «Росспиртпром»
АО «Росспиртпром» стало победителем торгов по продаже 72,87% акций тамбовского производителя пищевого спирта «Амбер Талвис». Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Актив достанется этой компании по минимальной цене, которая составляла 1,94 млрд руб., хотя изначально Росимущество пыталось выручить за него 3,89 млрд руб.
По условиям аукциона договор купли–продажи должен быть заключен не раньше чем через 10 и не позднее чем через 20 дней после публикации итогового протокола. В состав лота вошло 62 486 обыкновенных акций «Амбер Талвис» номинальной стоимостью 37,5 млн руб. Обременений на них нет. Всего компания выпустила 85 750 акций номиналом 600 руб. каждая.
АО «Амбер Талвис» зарегистрировано в Новой Ляде Тамбовской области. Предприятие производит этиловый ректификованный спирт сортов «Люкс» и «Альфа», его производственная мощность составляет около 10 000 дал в сутки. По итогам 2025 г. выручка предприятия выросла на 22,8% до 2,5 млрд руб., прибыль от продаж – на 44,8% до 835,5 млн руб., а чистая прибыль – почти в пять раз до 869,5 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Из лотовой документации следует, что обществу принадлежит целый ряд производственных корпусов, спиртоприемных отделений, спиртохранилищ и проч. В его собственности также находятся 21,5 га в Новой Ляде, которые предназначены для размещения спиртового завода. Общая площадь участков составляет около 37,3 га. Численность сотрудников «Амбер Талвис» на 24 апреля 2026 г. составляла 189 человек.
До данной сделки «Росспиртпрому» уже принадлежало 25,5% «Амбер Талвис», Росимуществу – 72,9%, по данным «СПАРК-Интерфакса». Теперь доля победителя аукциона в предприятии увеличится примерно до 98,4%. До перехода под контроль государства «Амбер Талвис» входил в структуру активов бизнесмена Юрия Шефлера. В июле 2024 г. суд по иску Генпрокуратуры обратил его имущество в доход государства. Надзорное ведомство заявляло, что предприниматель и подконтрольные ему иностранные структуры входили в объединение, деятельность которого была признана экстремистской и запрещена в России.
«Росспиртпром» – крупный производитель спирта и владелец ряда алкогольных активов. В частности, компании принадлежит 100% АО «Татспиртпром». Сам «Росспиртпром», по данным «СПАРК-Интерфакса», находится под контролем ООО «Бизнес-альянс», владельцами которого выступают ООО «ОПАП» и Владимир Акаев. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка головного АО «Росспиртпром» в 2025 г. увеличилась на 21,9% до 2,71 млрд руб., прибыль от продаж – почти вдвое до 1,24 млрд руб. Чистая прибыль составила 9,67 млрд руб. против 9,5 млн руб. годом ранее. «Ведомости» направили запрос в эту компанию.