Росимущество нашло покупателя на бывший актив опального бизнесмена Юрия Шефлера

АО «Амбер Талвис» зарегистрировано в Новой Ляде Тамбовской области. Предприятие производит этиловый ректификованный спирт сортов «Люкс» и «Альфа», его производственная мощность составляет около 10 000 дал в сутки. По итогам 2025 г. выручка предприятия выросла на 22,8% до 2,5 млрд руб., прибыль от продаж – на 44,8% до 835,5 млн руб., а чистая прибыль – почти в пять раз до 869,5 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Из лотовой документации следует, что обществу принадлежит целый ряд производственных корпусов, спиртоприемных отделений, спиртохранилищ и проч. В его собственности также находятся 21,5 га в Новой Ляде, которые предназначены для размещения спиртового завода. Общая площадь участков составляет около 37,3 га. Численность сотрудников «Амбер Талвис» на 24 апреля 2026 г. составляла 189 человек.