«Росспиртпром» закрыл сделку по покупке «Татспиртпрома»Объединенная компания сможет занять около 40% алкогольного рынка России
Крупнейший производитель спирта «Росспиртпром» приобрел занимающуюся выпуском алкогольной продукции компанию «Татспиртпром». Об этом говорится в сообщении последней. Связаться с представителем «Росспиртпрома» не удалось. Дмитрий Гительман, исполнительный директор ООО «Тульский винокуренный завод 1911» (входит в «Росспиртпром»), факт закрытия сделки подтвердил. По его словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ее на прошлой неделе. Запрос в это ведомство остался без ответа.
Сумму сделки стороны не раскрывают. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость «Татспиртпрома» в 20–25 млрд руб., а капитализация объединенной компании, по его мнению, составит не менее 35 млрд руб.
Объединение двух крупных игроков алкогольного рынка может заметно изменить расстановку сил в этом сегменте, говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Он оценивает совокупную долю «Татспиртпрома» и «Росспиртпрома» в производстве спирта более чем в 40%. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев называет их слияние сделкой года на алкогольном рынке. «Татспиртпром», по его словам, очень ценный актив. Его выручка в 2024 г. выросла год к году на 5,9% до 18,65 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании за это же время снизилась на 11,7% до 2,81 млрд руб.
Это также выгодное приобретение для «Росспиртпрома» с точки зрения технологичности и диверсификации бизнеса, продолжает Ставцев. Он напоминает, что этот холдинг в последние годы производил в основном сырье и почти не выпускал готовую продукцию. Такая модель, по его словам, была ограниченно перспективной, потому что многие игроки, стремясь контролировать себестоимость, выстраивали собственное производство спирта. У «Татспиртпрома» такие мощности есть, добавляет он. Доля этой компании на рынке, по приблизительной оценке Ставцева, превышает 100 млн л в год.
При этом «Росспиртпром» сам когда-то был крупнейшим производителем водки в стране, напоминает Ставцев. По его словам, в портфель холдинга изначально входил московский завод «Кристалл», однако в итоге он был передан в частные руки. До 2024 г. «Росспиртпром» принадлежал Росимуществу, а в апреле того же года 100% акций предприятия было продано на торгах за 8,3 млрд руб. Покупателем стало ООО «Бизнес-альянс». Это общество, по данным «СПАРК-Интерфакса», контролируют закрытый паевой инвестиционный фонд «Батман» под управлением ООО «Финансовый партнер» и бизнесмен Владимир Акаев. Новый владелец, вероятно, планирует вернуться в сегмент готовой продукции, считает Ставцев.
Выручка «Росспиртпрома» в 2024 г. увеличилась на 23,3% до 2,23 млрд руб., тогда как чистая прибыль сократилась на 98,3% до 9,5 млн руб.
Сделки такого плана никак не влияют на объемы производства спирта и алкоголя, на них влияет исключительно потребительский спрос, говорит Гительман. Для потребителей это означает, что дефицита товаров на полке точно не будет, добавляет Московский. Но цены на продукцию объединенного холдинга, по его мнению, изменятся. Он напоминает, что акцизы на этиловый спирт и крепкий алкоголь (свыше 18%) в ближайшие три года повысятся – с 824 руб. за литр безводного спирта в 2026 г. до 857 руб. в 2027 г. и 891 руб. в 2028 г. С января следующего года минимальная розничная цена на водку составит 409 руб. за 0,5 л, следует из приказа Минфина. Вместе с ростом акциза и НДС это означает неизбежный пересмотр цен, резюмирует Московский. А в такой ситуации может увеличиться и доля нелегального рынка, резюмирует эксперт.