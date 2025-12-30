«Росспиртпром» закрыл сделку по покупке «Татспиртпрома»

Сделки такого плана никак не влияют на объемы производства спирта и алкоголя, на них влияет исключительно потребительский спрос, говорит Гительман. Для потребителей это означает, что дефицита товаров на полке точно не будет, добавляет Московский. Но цены на продукцию объединенного холдинга, по его мнению, изменятся. Он напоминает, что акцизы на этиловый спирт и крепкий алкоголь (свыше 18%) в ближайшие три года повысятся – с 824 руб. за литр безводного спирта в 2026 г. до 857 руб. в 2027 г. и 891 руб. в 2028 г. С января следующего года минимальная розничная цена на водку составит 409 руб. за 0,5 л, следует из приказа Минфина. Вместе с ростом акциза и НДС это означает неизбежный пересмотр цен, резюмирует Московский. А в такой ситуации может увеличиться и доля нелегального рынка, резюмирует эксперт.