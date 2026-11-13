В Госдуму внесли законопроект о правилах эксплуатации беспилотных автомобилей

В сентябре первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков рассказал, что Россия вошла в число лидеров по развитию автономного транспорта и цифровых технологий в транспортной сфере. Замминистра отметил, что речь идет не только о производстве отдельных технологических компонентов, но и об организации их применения непосредственно в перевозках.