В Госдуму внесли законопроект о правилах эксплуатации беспилотных автомобилей
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает постоянные правила эксплуатации высокоавтоматизированных (беспилотных) транспортных средств на дорогах общего пользования. Документ опубликован в думской электронной базе.
Действие закона предлагается распространить на транспортные средства с третьим, четвертым и пятым уровнями автоматизации. На третьем уровне автомобиль способен самостоятельно управлять движением, однако водитель должен принять управление по сигналу системы. Четвертый уровень допускает движение без водителя в определенных условиях, а пятый предусматривает полностью автономное управление без участия человека.
Для допуска к движению беспилотные автомобили должны соответствовать требованиям безопасности, иметь государственную регистрацию и обязательную страховку. Кроме того, их предлагается оснащать устройствами регистрации данных, аппаратурой спутниковой навигации Глонасс или Глонасс/GPS и средствами защиты от постороннего вмешательства. Мониторинг состояния транспорта должен осуществляться через систему «Эра-Глонасс».
Отдельно законопроект устанавливает порядок ответственности за причинение вреда при эксплуатации беспилотного транспорта. Согласно документу, ответственность будет зависеть от того, кто контролировал движение автомобиля в момент происшествия, с учетом уровня автоматизации. При определении ответственного лица должны учитываться данные, зафиксированные бортовой системой регистрации.
В пояснительной записке отмечается, что испытания беспилотных автомобилей на российских дорогах в рамках экспериментальных правовых режимов проводятся с 2018 г. По оценке разработчиков, к 2050 г. доля беспилотных транспортных средств на российских дорогах может достичь 50%.
В сентябре первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков рассказал, что Россия вошла в число лидеров по развитию автономного транспорта и цифровых технологий в транспортной сфере. Замминистра отметил, что речь идет не только о производстве отдельных технологических компонентов, но и об организации их применения непосредственно в перевозках.