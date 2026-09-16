Россия стала одним из лидеров в развитии беспилотного транспорта
Россия воша в число лидеров по развитию автономного транспорта и цифровых технологий в транспортной сфере. Об этом «РИА Новости» заявил первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков на полях Международного фестиваля молодежи.
Россия, по оценке первого замглавы Минтранса, входит в первую десятку стран по развитию цифровых сервисов на транспорте.
По его словам, в тройку лидеров по автономному транспорту также входят РФ, США и Китай. Замминистра отметил, что речь идет не только о производстве отдельных технологических компонентов, но и об организации их применения непосредственно в перевозках.
3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Минтранс и АО «Глонасс» вместе с партнерами из КНР займутся разработкой проекта по перевозке грузов при помощи беспилотников.
Днем ранее «Глонасс» и Шэньчжэньский институт планирования и проектирования городского транспорта (SUTPC) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития низковысотной экономики. Стороны планируют совместно развивать инфраструктуру и цифровые системы управления беспилотным воздушным движением. В основу технологической модели может лечь искусственный интеллект (ИИ).
Тогда же Минтранс объявил конкурсный отбор регионов для участия в формировании низковысотной логистики, проект направлен на внедрение БПЛА в ключевые отрасли экономики.