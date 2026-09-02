«Глонасс» и SUTPC договорились о сотрудничестве в низковысотной экономике
АО «Глонасс» и Шэньчжэньский институт планирования и проектирования городского транспорта (SUTPC) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития низковысотной экономики. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
Документ был подписан на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Стороны планируют совместно развивать инфраструктуру и цифровые системы управления беспилотным воздушным движением. В основу технологической модели может лечь искусственный интеллект (ИИ).
«Его [ИИ] применение позволит в режиме реального времени распределять воздушное пространство между пользователями, формировать маршруты, выявлять потенциальные конфликты и прогнозировать риски», – заявил генеральный директор по России и Центральной Азии SUTPC Ян Шуай.
АО «Глонасс» – российская государственная IТ-компания, которая выступает оператором государственной информационной системы «ЭРА-Глонасс». Она занимается обеспечением экстренного реагирования, мониторинга транспорта и предоставляет инфраструктуру связи.