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«Глонасс» и SUTPC договорились о сотрудничестве в низковысотной экономике

Сергей Пахомов

АО «Глонасс» и Шэньчжэньский институт планирования и проектирования городского транспорта (SUTPC) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития низковысотной экономики. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Документ был подписан на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Стороны планируют совместно развивать инфраструктуру и цифровые системы управления беспилотным воздушным движением. В основу технологической модели может лечь искусственный интеллект (ИИ).

«Его [ИИ] применение позволит в режиме реального времени распределять воздушное пространство между пользователями, формировать маршруты, выявлять потенциальные конфликты и прогнозировать риски», – заявил генеральный директор по России и Центральной Азии SUTPC Ян Шуай.

АО «Глонасс» – российская государственная IТ-компания, которая выступает оператором государственной информационной системы «ЭРА-Глонасс». Она занимается обеспечением экстренного реагирования, мониторинга транспорта и предоставляет инфраструктуру связи.

2 июля генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич рассказал, что в России появится «красная кнопка» для беспилотников. Она будет работать за счет трекера, в котором установлен программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Звезда».

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