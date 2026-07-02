В России появится «красная кнопка» для беспилотников

В России появится «красная кнопка» для беспилотниковИнвестиции в разработку могли составить несколько сотен миллионов рублей
АО «Глонасс» и ГК «Элемент» разработали криптозащищенный механизм для принудительной остановки гражданских авиабеспилотников в экстренной ситуации. Такая «красная кнопка» станет функцией идентификации с помощью госсистемы «ЭРА-Глонасс» и может быть подключена к любому гражданскому беспилотнику. Впервые совместную разработку опробовали на Сахалине. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич.
Сама по себе «красная кнопка» будет работать за счет трекера, в котором установлен программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Звезда», уточнил Райкевич. Его разработал НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ; входит в ГК «Элемент»). В основе ПАКа лежит электронный модуль, выполненный на отечественной микросхеме, разработанной в НИИМЭ и произведенной на заводе «Микрон» (также входит в ГК «Элемент»). О том, что ГК «Элемент» и АО «Глонасс» разработали первую российскую доверенную платформу для идентификации гражданских беспилотников на базе российского микроконтроллера, «Ведомости» писали в мае 2026 г. «Ведомости» направили запрос в ГК «Элемент».
При чрезвычайных ситуациях или при нарушении беспилотником границ полета, установленных в системе идентификации, контролирующие органы власти и системы антидроновой защиты смогут через систему связи «ЭРА-Глонасс» и встроенный в трекер чип передать на беспилотник команду о принудительной безопасной посадке, уточнил Райкевич. Нарушения будут фиксироваться с помощью платформы и могут, например, использоваться для риск-ориентированного подхода при выдаче разрешений на последующие полеты (метод государственного надзора, при котором частота, сложность проверок и процесс согласования маршрутов зависят от вероятности авиационных инцидентов и тяжести их последствий. – «Ведомости»).
По словам Райкевича, криптозащищенная передача команды на экстренную посадку не позволяет скорректировать данные посторонним лицам, исключает возможность перехвата или подмены команды на принудительную остановку движения при чрезвычайных происшествиях. Технология может использоваться для беспилотников во всех средах – на земле, в воде и воздухе. В дальнейшем механизм «красной кнопки» планируется масштабировать на все виды беспилотного транспорта, в частности на беспилотные грузовики, курсирующие по федеральным трассам, добавил гендиректор. Размер инвестиций в разработку Райкевич не раскрыл.
Объем вложений в подобную систему может исчисляться сотнями миллионов рублей, считает генеральный директор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов. При этом сам чип со встроенным модулем не очень сильно увеличит стоимость беспилотника, хотя для покупателей аппаратов, ориентированных на массовый рынок, и это будет чувствительно, полагает он.
Идентификатор гражданского беспилотника – это, по сути, доверенный электронный модуль, который позволяет однозначно идентифицировать борт и обеспечить защищенный обмен данными с госинфраструктурой, объясняет генеральный директор «Транспорта будущего» Андрей Лебедев. Он нужен, чтобы более безопасно и управляемо эксплуатировать беспилотную авиационную систему (БАС): подтверждать легальность полета, передавать достоверную информацию о текущем местоположении и статусе борта, при необходимости – централизованно реагировать на различные нештатные ситуации, например принудительно сажать борт, ограничивать движение в рамках установленных правил, подчеркнул он.
С ростом количества авиабеспилотников возникает необходимость обеспечить такой же уровень безопасности полетов, который уже существует в пилотируемой авиации, говорит заместитель генерального директора по развитию Московского НИИ радиосвязи Сергей Грачев. В традиционной пилотируемой авиации существуют правила управления полетом, которые позволяют диспетчерам видеть местоположение воздушного судна, его высоту, направление движения и другие параметры, в то время как для беспилотников нужна своя система для регулирования полетов между самими беспилотными аппаратами и между малой и большой авиацией, подчеркнул он.
Оснащение беспилотников идентификационными системами или системами, которые по задаче органов управления воздушным пространством смогут уже выполнить принудительную остановку дронов, определяется постановлением правительства № 1701, указал независимый эксперт отрасли БАС Павел Камнев. Аналогичных разработок в России не велось, поскольку именно в рамках соответствующего постановления «Глонасс» занимается бортовой электроникой фактически единолично, знает он. Дальнейшим этапом разработки может стать переход на такие системы всей беспилотной авиации и учет расхождения бортов в воздухе, смена полетного задания, рассуждает он.
Но до «красной кнопки» использовались различные системы удаленной идентификации, телеметрии и мониторинга полетов, программные платформы для учета беспилотников и во многих случаях идентификация строилась на иностранных оборудовании и программных средствах, добавил Лебедев.
На конец мая 2026 г. в России числилось 44 региона, где реализуются различные ЭПР по БАС, сообщало Минэкономразвития. В экспериментах принимает участие более 250 компаний и ИП. Режим позволяет эксплуатировать БАС массой более 30 кг. Гражданские дроны совершили в 2025 г. почти вшестеро больше полетов по сравнению с 2024 г. – 120 022, писали «Ведомости» в мае 2026 г. Беспилотники использовались в логистике и авиационных работах – обработке сельскохозяйственных земель, мониторинге и аэрофотосъемке.