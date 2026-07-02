В России появится «красная кнопка» для беспилотников

С ростом количества авиабеспилотников возникает необходимость обеспечить такой же уровень безопасности полетов, который уже существует в пилотируемой авиации, говорит заместитель генерального директора по развитию Московского НИИ радиосвязи Сергей Грачев. В традиционной пилотируемой авиации существуют правила управления полетом, которые позволяют диспетчерам видеть местоположение воздушного судна, его высоту, направление движения и другие параметры, в то время как для беспилотников нужна своя система для регулирования полетов между самими беспилотными аппаратами и между малой и большой авиацией, подчеркнул он.