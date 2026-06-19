Минфин отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и беспилотных систем

У электроники, беспилотников и роботов есть значимые ограничения: нехватка компонентов, дефицит кадров и необходимость вложений в инфраструктуру, отмечает эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников. Налоговое послабление само по себе не решит этих проблем, предупредил он. Если преференции будут большими и постоянными, недопоступления могут составить сотни миллионов, а то и миллиарды рублей в год, что для федерального бюджета ощутимо, но не катастрофично, рассуждает эксперт.