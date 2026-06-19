Минфин отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и беспилотных систем

Минфин отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и беспилотных системВпрочем, дополнительные преференции не обязательно помогут компаниям нарастить производства
Минфин не поддержал расширение налоговых льгот для производителей электронных компонентов и плат, аудио-, видеооборудования, навигационных и медицинских приборов, а также роботов и беспилотных систем. Подобная мера в условиях внешнего санкционного давления «представляется крайне обременительной», говорится в комментариях Минфина на подготовленный Минпромторгом проект расширения мер поддержки. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, близких к Минпромторгу, и источник в одной из IT-ассоциаций.
Расширение льготы приведет к образованию выпадающих доходов внебюджетных фондов размером 13,05 млрд руб. в 2027 г. и 14,05 млрд руб. в 2028 г., пишет Минфин. Такие затраты потребуют определения источника дополнительного финансирования.
Представитель Минфина не стал отвечать на вопросы «Ведомостей», перенаправив запрос в Минпромторг. Представитель Минпромторга не ответил на запрос.
Минпромторг подготовил проект изменений в постановление правительства (ПП) № 1310. Оно определяет перечень электронной продукции, на которую распространяются налоговые льготы (ставка налога на прибыль 8% вместо базовой 25%, страховые взносы – 7,6% вместо стандартных 30%). Сейчас в него входят 32 типа различной электронной продукции, включая телефоны, компьютеры и ноутбуки, смарт-карты, кассовые терминалы, процессоры, принтеры, отдельные части вычислительных машин и др.
В 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон о льготах для IT-отрасли. Мера подразумевала снижение налога на прибыль с 20 до 3% и снижение ставки страховых взносов с 14 до 7,6%. В 2022 г. аналогичные меры поддержки получила электронная отрасль. И уже тогда начали обсуждать расширение налоговых льгот на более широкий список электроники, утверждает генеральный директор АНО «ВТ» Марина Некипелова.
Распространить льготы на электронную, робототехническую и беспилотную продукцию Минпромторг предложил еще в 2025 г. во исполнение поручений президента.
Отрасль электроники является крайне сложной, капиталоемкой и наукоемкой сферой с достаточно низкой маржинальностью, подчеркивает Некипелова. С учетом ситуации в экономике подобная льгота позволила бы выделить ресурсы для инвестиций в развитие, говорит она.
При годовом обороте в 1 млрд руб. компания может сэкономить до 170 млн руб. только на налоге на прибыль, что позволяет реинвестировать средства в развитие и строительство новых производств, объясняет генеральный директор АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская. Льгота по страховым взносам позволяет существенно снизить расходы на фонд оплаты труда и, как следствие, использовать сэкономленные деньги для инвестиций в расширение перечня производимой продукции, добавил вице-президент GS Group Сергей Долгопольский. Человеческий капитал – одна из наиболее существенных статей расходов для IT-компаний, в том числе производственных, отмечает он.
Впрочем, государство располагает и другими механизмами поддержки. Для отрасли беспилотников нацпроект по БАС был утвержден в декабре 2023 г. с объемом финансирования из госбюджета в размере 696 млрд руб. Он состоит из пяти федпроектов и предполагает льготное кредитование производств, субсидии на сертификацию, гранты для резидентов научно-производственных центров и развитие образовательных программ. Помимо этого для беспилотников действует отдельная льгота – нулевая ставка НДС на дроны массой 0,15–30 кг до 31 декабря 2027 г.
Для производителей электроники доступны национальный режим в госзакупках, программы льготного кредитования, налоговые преференции и компенсация части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ПП № 7649. В части робототехники действуют инструменты поддержки по нацпроекту «Средства производства и автоматизации», включающие в себя компенсацию до 20% затрат на внедрение промышленных роботов, льготные кредиты по ставке от 5 до 9,3%, гранты на НИОКР до 70% и льготный лизинг.
Подобные налоговые льготы, безусловно, крайне важны для предприятий, поскольку высвобождают значительные финансовые ресурсы для инвестиций в перспективные исследования, рассуждает руководитель стратегических проектов АО «Глонасс» Александр Замятин. Но они не являются единственным фактором развития отрасли, говорит он. «Здесь важнее выстраивать эффективные экономические сценарии, чтобы привлекать частное финансирование», – подчеркнул эксперт.
Любые инструменты, способные повысить рентабельность, крайне важны и для робототехники, рассуждает сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев. Но компании в этой отрасли используют и другие льготы помимо запланированных профильным нацпроектом: льготы статуса резидента «Сколково» и льготы малых технологических компаний, говорит он. Подобных мер, как правило, уже достаточно для развития суверенных технологий, рассудил Кивокурцев.
У электроники, беспилотников и роботов есть значимые ограничения: нехватка компонентов, дефицит кадров и необходимость вложений в инфраструктуру, отмечает эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников. Налоговое послабление само по себе не решит этих проблем, предупредил он. Если преференции будут большими и постоянными, недопоступления могут составить сотни миллионов, а то и миллиарды рублей в год, что для федерального бюджета ощутимо, но не катастрофично, рассуждает эксперт.
Если такие льготы помогут компаниям вырасти, создать производства и рабочие места, через несколько лет государство вернет часть потерь в виде уже других налогов, говорит Решетников. Но если же льготы просто уменьшат поступления без фактического роста производства, деньги будут упущены впустую и опасения Минфина на этот счет понятны, резюмировал он.