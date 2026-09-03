Путин объявил о старте проекта по перевозке грузов с помощью БПЛА

«Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов. Подходы к формированию такой, по сути, низковысотной логистики в экономике будут отрабатываться в рамках специального проекта», – подчеркнул российский лидер. По словам главы государства, старт этому проекту дали сегодня на полях ВЭФ.