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Путин объявил о старте проекта по перевозке грузов с помощью БПЛА

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минтранс и АО «Глонасс» вместе с партнерами из КНР займутся разработкой проекта по перевозке грузов при помощи беспилотников. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 сообщил президент России Владимир Путин.

«Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов. Подходы к формированию такой, по сути, низковысотной логистики в экономике будут отрабатываться в рамках специального проекта», – подчеркнул российский лидер. По словам главы государства, старт этому проекту дали сегодня на полях ВЭФ.

2 сентября в рамках ВЭФ «Глонасс» и Шэньчжэньский институт планирования и проектирования городского транспорта (SUTPC) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития низковысотной экономики. Стороны планируют совместно развивать инфраструктуру и цифровые системы управления беспилотным воздушным движением. В основу технологической модели может лечь искусственный интеллект (ИИ).

Также в этот день Минтранс России объявил конкурсный отбор регионов для участия в формировании низковысотной логистики, проект направлен на внедрение БПЛА в ключевые отрасли экономики. В регионе-победителе планируется развернуть цифровую платформу управления низковысотной экономикой на базе госинформсистемы «ЭРА-Глонасс» и разработать мастер-план беспилотной аэрологистики.

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