Трамп ответил на заявление Путина об испытаниях «Буревестника»У Штатов тоже есть ядерные ракеты, заявил американский президент
России следует заняться урегулированием конфликта на Украине, а не испытанием ракет «Буревестник». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One во время своей поездки в Азию. Его цитирует CNN.
Американский лидер отметил, что у Штатов тоже имеются ядерные ракеты. Он подчеркнул, что на вооружении у США есть самая большая в мире атомная подводная лодка, и она находится у берегов России.
«Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты», – сказал он.
Президент России Владимир Путин 26 октября сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.
Агентство Reuters писало, что послание в виде испытаний РФ заключается в том, что Россия остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как заявлял Трамп. Кроме того, в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями.