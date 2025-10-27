Трамп ответил на заявление Путина об испытаниях «Буревестника»

Агентство Reuters писало, что послание в виде испытаний РФ заключается в том, что Россия остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как заявлял Трамп. Кроме того, в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями.