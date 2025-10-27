Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп ответил на заявление Путина об испытаниях «Буревестника»

У Штатов тоже есть ядерные ракеты, заявил американский президент
Ведомости

России следует заняться урегулированием конфликта на Украине, а не испытанием ракет «Буревестник». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One во время своей поездки в Азию. Его цитирует CNN.

Американский лидер отметил, что у Штатов тоже имеются ядерные ракеты. Он подчеркнул, что на вооружении у США есть самая большая в мире атомная подводная лодка, и она находится у берегов России.

«Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты», – сказал он.

Президент России Владимир Путин 26 октября сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

Агентство Reuters писало, что послание в виде испытаний РФ заключается в том, что Россия остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как заявлял Трамп. Кроме того, в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте