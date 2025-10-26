Reuters: испытания «Буревестника» стали сигналом для администрации Трампа

Reuters: испытания «Буревестника» стали сигналом для администрации ТрампаНовая ракета может находиться в небе 15 часов, указывает агентство
Ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой может находиться в небе около 15 часов, обратило внимание Reuters, ссылаясь на выступление начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова.
Боеприпас во время испытаний 21 октября преодолел расстояние в 14 000 км. «Россия заявляет, что ракета 9М730 “Буревестник”, получившая в НАТО обозначение SSC-X-9 Skyfall, неуязвима для современных и будущих систем противоракетной обороны, имеет практически неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета», – говорится в материале.
Reuters отмечает, что послание в виде испытаний РФ заключается в том, что Россия остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как заявлял президент США Дональд Трамп. Кроме того, в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями.
Путин на обсуждении испытания крылатой ракеты заявил, что это уникальное изделие, аналогов которому в мире нет. Вместе с тем, пока оружие не будет поставлено на боевое дежурство, поскольку предстоит еще «большая работа».
22 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничение на использование Киевом некоторых ракет дальнего радиуса действия, поставленных западными союзниками. Официально эта информация не подтверждалась. На фоне этого Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на удары по РФ дальнобойными ракетами и призвал западные страны «подумать об этом».
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев говорил, что США проинформированы об испытаниях «Буревестника».