WSJ: США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений

При этом после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским он, по данным издания, заявил ему, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Сам Трамп публично объяснял, что надеется на завершение конфликта на Украине без этих поставок.