WSJ: США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений
Администрация президента США Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, поставленных западными союзниками. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Газета отмечает, что такое решение Вашингтона позволит Киеву наносить удары по отдаленным целям на территории России.
3 октября Financial Times со ссылкой на источники писала, что помощь в нанесении ударов вглубь России Украина уже получает от Великобритании. Тогда же издание сообщало, что Вашингтон призывает союзников по НАТО к расширению разведывательной помощи Киеву.
2 октября WSJ анонсировала передачу разведданных США Украине для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре РФ. Газета отмечала, что в администрации американского президента Дональда Трампа обсуждают возможность отправки Украине «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».
При этом после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским он, по данным издания, заявил ему, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Сам Трамп публично объяснял, что надеется на завершение конфликта на Украине без этих поставок.