WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России

Ведомости

Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица США.

По данным издания, в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность отправки Киеву «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».

Отмечается, что недавно Трамп разрешил спецслужбам и Пентагону помогать Киеву наносить удары. По словам собеседников WSJ, американские чиновники просят союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку. Издание назвало расширение обмена разведданными с Киевом «очередным признаком того, что Трамп усиливает поддержку Украины, в то время как его усилия по продвижению мирных переговоров зашли в тупик».

30 сентября Трамп в очередной раз заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным. По мнению главы Белого дома, российский лидер должен был «разобраться» с украинским конфликтом «за неделю». Перед этим Трамп встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После диалога с ним американский лидер заявил, что Киев «очень хорошо справляется» с противостоянием и предположил, что Украина сможет достичь восстановления границ, действовавших до начала конфликта.

1 октября президент Финляндии Александр Стубб сказал в интервью Politico, что Трамп перешел к «кнуту» в отношениях с Россией, осознав, что «пряник редко работает с россиянами».

