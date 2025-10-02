WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России

30 сентября Трамп в очередной раз заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным. По мнению главы Белого дома, российский лидер должен был «разобраться» с украинским конфликтом «за неделю». Перед этим Трамп встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После диалога с ним американский лидер заявил, что Киев «очень хорошо справляется» с противостоянием и предположил, что Украина сможет достичь восстановления границ, действовавших до начала конфликта.