Стубб заявил о переходе Трампа от «пряника» к «кнуту» в отношении к России
Американский лидер Дональд Трамп перешел к «кнуту» в отношениях с Россией, осознав, что «пряник редко работает с россиянами», заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico.
«Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», – сказал он. Стубб также отметил круглосуточную работу Трампа по урегулированию украинского кризиса. По его словам, президент США может как ужесточить санкции против РФ, так и ввести более высокие тарифы для ее партнеров или начать более широкое использование американского оружия, которое способно ударить вглубь территории страны.
Финский лидер также напомнил, что для Украины стратегически важно вступить в Евросоюз. Он поддержал инициативу об использовании замороженных активов российских инвесторов на кредит Киеву.
30 сентября Трамп заявил, что разочарован президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку он, по мнению американского лидера, должен был «разобраться» с украинским конфликтом «за неделю». До этого глава Белого дома также встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После диалога он заявил, что Киев «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп также предположил, что Украина сможет достичь восстановления границ, действовавших до начала конфликта.