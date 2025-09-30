Трамп объяснил, почему он разочарован Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован своим российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку он, по мнению американского лидера, должен был «разобраться» с украинским конфликтом «за неделю». Об этом Трамп заявил в ходе выступления на базе морской пехоты США в Квантико (штат Вирджиния). Трансляцию вел Fox News.
«Я так разочарован Путиным. Я думал, что он быстро с этим разберется», – сказал он.
25 сентября Трамп заявил, что настало время завершить продолжающийся конфликт на Украине, и снова призвал к этому Москву. «Я очень разочарован Путиным. <…> Думаю, пора остановиться», – сказал он.
До этого американский лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя ранее говорил о возможных территориальных уступках.