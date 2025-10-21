WSJ: Трамп призвал Зеленского не надеяться на Tomahawk в ближайшее время

20 октября Трамп на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе выразил сомнение в том, что Украина сможет одержать победу в конфликте с Россией, хотя и не исключил такую возможность. В этот же день Reuters писал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября Трамп вначале настаивал на уступках Украины в территориальном вопросе. Зеленский категорически отверг возможность добровольной передачи каких-либо территорий России. Тогда американский лидер предложил остановить боевые действия на тех рубежах, которые сейчас занимает каждая из сторон.