FT: Лондон уже помогает Киеву наносить удары вглубь России
Великобритания уже помогает Киеву наносить удары вглубь России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, США подталкивают союзников по НАТО к расширению разведывательной помощи Украине.
Отмечается, что Вашингтон предоставит Украине новые разведданные, которые помогут руководить дальнобойными ракетами и ударами беспилотников по энергетической инфраструктуре России. Это знаменует собой эскалацию роли Вашингтона в конфликте, отметило FT.
2 октября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США писала, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре РФ. По данным издания, в администрации президента обсуждают возможность отправки Украине «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала комментировать эту информацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что США передают Украине разведданные в постоянном режиме. «Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные передадут», – сказал он на брифинге 2 октября.