Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: Лондон уже помогает Киеву наносить удары вглубь России

Ведомости

Великобритания уже помогает Киеву наносить удары вглубь России, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, США подталкивают союзников по НАТО к расширению разведывательной помощи Украине.

Отмечается, что Вашингтон предоставит Украине новые разведданные, которые помогут руководить дальнобойными ракетами и ударами беспилотников по энергетической инфраструктуре России. Это знаменует собой эскалацию роли Вашингтона в конфликте, отметило FT.

2 октября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США писала, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре РФ. По данным издания, в администрации президента обсуждают возможность отправки Украине «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала комментировать эту информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что США передают Украине разведданные в постоянном режиме. «Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные передадут», – сказал он на брифинге 2 октября.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь