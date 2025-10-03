FT: Лондон уже помогает Киеву наносить удары вглубь России

2 октября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США писала, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре РФ. По данным издания, в администрации президента обсуждают возможность отправки Украине «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала комментировать эту информацию.