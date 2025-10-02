Газета
Политика

Белый дом отказался подтверждать возможность передачи разведданных Киеву

Ведомости

В Белом доме не будут комментировать статью газеты The Wall Street Journal (WSJ) о готовности США делиться разведданными с Киевом для ударов по территории РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News. 

«Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно», – сказала она.

1 октября WSJ сообщила, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России. По информации издания, в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность отправки Киеву «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что США передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме «онлайн», это не новация. «Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные передадут», – отметил он.

