Белый дом отказался подтверждать возможность передачи разведданных Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что США передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме «онлайн», это не новация. «Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные передадут», – отметил он.