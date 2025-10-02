Газета
Главная / Политика /

Песков: США уже передают Киеву разведданные в постоянном режиме

Ведомости

США передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме «онлайн». Это не новация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные передадут», – отметил он.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что речь идет о сообщении в СМИ, и при этом заметил, что на пустом месте такая информация в прессе не появляется. Песков подчеркнул, что вся инфраструктура НАТО и США задействована для сбора и передачи украинцам разведданных, назвав это очевидным фактом.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России. По информации издания, в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность отправки Киеву «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».

