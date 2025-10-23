Газета
Главная / Политика /

Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары по РФ ракетами Tomahawk

Разговоры о возможности поставок такого оружия Киеву – это попытка эскалации
Ведомости

В случае если украинская сторона будет наносить по России удары дальнобойным оружием, ответ будет «очень серьезным». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезный, если не сказать ошеломляющий. Пусть они об этом подумают», – подчеркнул президент.

Сегодня украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что Украина может все же получить такое оружие.

22 октября The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, поставленных западными союзниками. Газета отмечает, что такое решение Вашингтона позволит Киеву наносить удары по отдаленным целям на территории России.

2 октября WSJ анонсировала передачу разведданных США Украине для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре РФ. Газета отмечала, что в администрации Трампа обсуждают возможность отправки Украине «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».

При этом после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским Трамп, по данным издания, заявил ему, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Сам американский лидер публично объяснял, что надеется на завершение конфликта на Украине без этих поставок.

