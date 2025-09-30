Трамп нарушил обещание не называть Россию «бумажным тигром»

23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр». Позднее президент США сказал, что в дальнейшем не будет использовать выражение «бумажный тигр» по отношению к каким-либо странам.