Трамп нарушил обещание не называть Россию «бумажным тигром»
Президент США Дональд Трамп вновь назвал Россию «бумажным тигром», выступая перед генералами на базе морской пехоты США в Квантико (штат Вирджиния), несмотря на ранее данное обещание воздерживаться от подобных выражений. Его слова передает Fox News.
«Вы ведете конфликт, который должен был длиться неделю. Вы что, бумажный тигр?» – рассказал Трамп про свое обращение к российским властям.
23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр». Позднее президент США сказал, что в дальнейшем не будет использовать выражение «бумажный тигр» по отношению к каким-либо странам.