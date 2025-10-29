Песков: для России важно состояние своего военного потенциала, а не США

Трамп после демонстрации работы «Буревестника» заявил, что России следует заняться урегулированием конфликта на Украине, а не испытанием ракет. Американский лидер отметил, что у США тоже имеются ядерные ракеты, а на вооружении страны есть «самая большая в мире» атомная подводная лодка, которая находится у берегов России.