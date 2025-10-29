Песков: для России важно состояние своего военного потенциала, а не США

Песков: для России важно состояние своего военного потенциала, а не СШАТрамп ранее заявил, что у США есть «самая большая в мире» атомная подлодка
Россия занимается своим персональным строительством и развитием военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оставив без ответа слова президента Дональда Трампа о военном превосходстве США.
«Это [сказал] глава Соединенных Штатов Америки. У нас в этом плане есть наш президент. Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента, занимаемся нашим военным строительством, развитием нашего ВПК», – сказал он.
26 октября президент России Владимир Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.
Трамп после демонстрации работы «Буревестника» заявил, что России следует заняться урегулированием конфликта на Украине, а не испытанием ракет. Американский лидер отметил, что у США тоже имеются ядерные ракеты, а на вооружении страны есть «самая большая в мире» атомная подводная лодка, которая находится у берегов России.