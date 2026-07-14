Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем ИИ в мире

The Wall Street Journal писала в середине июня, что DeepSeek стал самым дорогим китайским стартапом в сфере ИИ. Тогда китайский разработчик привлек более $7,4 млрд в рамках своего первого инвестиционного раунда. 7 июля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что DeepSeek разрабатывает собственный чип для ИИ-систем.