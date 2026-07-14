Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ETLN21,4-0,19%CNY Бирж.00%IMOEX2 164,42+0,87%RTSI889,88+0,93%RGBI112,59-0,07%RGBITR752,82-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем ИИ в мире

Ведомости

Основатель чат-бота DeepSeek Лян Вэньфэн занял первую строчку в мире среди создателей моделей искусственного интеллекта, нарастив свое состояние в два раза. Это следует из статистики Bloomberg Billionaires Index на 14 июля.

Состояние Ляна оценивается в $36 млрд, оно увеличилось на $16,7 млрд с последних подсчетов. «Это ставит его значительно выше соучредителя Anthropic PBC Дарио Амодея и Грега Брокмана из OpenAI», – отметило агентство.

В общем рейтинге миллиардеров он занимается 63 строчку.

The Wall Street Journal писала в середине июня, что DeepSeek стал самым дорогим китайским стартапом в сфере ИИ. Тогда китайский разработчик привлек более $7,4 млрд в рамках своего первого инвестиционного раунда. 7 июля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что DeepSeek разрабатывает собственный чип для ИИ-систем.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её