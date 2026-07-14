Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем ИИ в мире
Основатель чат-бота DeepSeek Лян Вэньфэн занял первую строчку в мире среди создателей моделей искусственного интеллекта, нарастив свое состояние в два раза. Это следует из статистики Bloomberg Billionaires Index на 14 июля.
Состояние Ляна оценивается в $36 млрд, оно увеличилось на $16,7 млрд с последних подсчетов. «Это ставит его значительно выше соучредителя Anthropic PBC Дарио Амодея и Грега Брокмана из OpenAI», – отметило агентство.
В общем рейтинге миллиардеров он занимается 63 строчку.
The Wall Street Journal писала в середине июня, что DeepSeek стал самым дорогим китайским стартапом в сфере ИИ. Тогда китайский разработчик привлек более $7,4 млрд в рамках своего первого инвестиционного раунда. 7 июля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что DeepSeek разрабатывает собственный чип для ИИ-систем.