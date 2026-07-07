Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,224+0,37%VEON-RX49,8-0,2%USBN0,116-6,3%IMOEX2 168,25-1,18%RTSI876,04-1,18%RGBI111,11-0,71%RGBITR741,48-0,65%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Reuters: DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип

Ведомости

Китайский стартап DeepSeek разрабатывает собственный чип для систем искусственного интеллекта. Проект должен сократить зависимость компании от решений Nvidia и Huawei, которые сейчас используются для обучения и работы моделей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, работа над проектом началась около года назад. Источники Reuters утверждают, что новый чип предназначен для инференса – этапа, на котором уже обученная модель искусственного интеллекта обрабатывает запросы пользователей и генерирует ответы, а не для обучения новых моделей.

16 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что DeepSeek привлек более $7,4 млрд в рамках первого инвестиционного раунда. По данным издания, после сделки компания стала самым дорогим ИИ-стартапом Китая.

24 апреля DeepSeek представил новую большую языковую модель DeepSeek-V4. Компания заявляла, что модель получила заметно улучшенные агентские возможности. В свою очередь Bloomberg сообщал, что выпуск DeepSeek-V4 был задержан из-за решения компании перейти на использование отечественных чипов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте