Reuters: DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип
По данным агентства, работа над проектом началась около года назад. Источники Reuters утверждают, что новый чип предназначен для инференса – этапа, на котором уже обученная модель искусственного интеллекта обрабатывает запросы пользователей и генерирует ответы, а не для обучения новых моделей.
16 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что DeepSeek привлек более $7,4 млрд в рамках первого инвестиционного раунда. По данным издания, после сделки компания стала самым дорогим ИИ-стартапом Китая.
24 апреля DeepSeek представил новую большую языковую модель DeepSeek-V4. Компания заявляла, что модель получила заметно улучшенные агентские возможности. В свою очередь Bloomberg сообщал, что выпуск DeepSeek-V4 был задержан из-за решения компании перейти на использование отечественных чипов.