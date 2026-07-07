Reuters: DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип

По данным агентства, работа над проектом началась около года назад. Источники Reuters утверждают, что новый чип предназначен для инференса – этапа, на котором уже обученная модель искусственного интеллекта обрабатывает запросы пользователей и генерирует ответы, а не для обучения новых моделей.