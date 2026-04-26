Bloomberg: DeepSeek задерживает выпуск V4 ради перехода на китайские чипы Huawei
Китайская компания DeepSeek задержала выпуск своей новой модели V4 в рамках стратегического перехода на отечественные чипы, сообщает Bloomberg.
По данным источника, DeepSeek потратила месяцы на переработку программного стека для оптимизации производительности на чипах Ascend компании Huawei Technologies, выйдя за рамки базовой совместимости и перейдя к тонкой настройке под конкретное оборудование. Внедрение микросхемы китайского производства в существующую систему обучения и вывода моделей и достижение пригодного для использования, простого в применении и масштабируемого состояния часто требует длительного периода исследований. Когда китайские чипы начнут брать на себя вычислительные задачи, которые изначально выполнялись импортными чипами в определенных сценариях, компаниям больше не придется полагаться на конкретные импортные модели.
Как пишет Bloomberg, несколько дней назад компания выпустила предварительные версии новой флагманской модели ИИ, назвав ее самой мощной открытой платформой, что стало вызовом для конкурентов от OpenAI до Anthropic.
Эта тенденция свидетельствует о том, что Китай постепенно выстраивает более устойчивую и самодостаточную экосистему ИИ, даже несмотря на сохраняющийся разрыв в производительности с ведущими мировыми платформами.