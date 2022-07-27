Трамп заявил, что США могут повторить судьбу СССР, Венесуэлы или Кубы
США рискует стать «еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом». С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп. Он отметил, что продолжает заниматься политикой, чтобы этого не допустить.
«Я делаю это для Америки. <...> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды», — цитирует Трампа ТАСС.
Экс-президент США добавил, что наряду с внешними угрозами самой большой опасностью для страны остаются «нездоровые и злые люди» внутри нее. В частности, он раскритиковал демократку, спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Также Трамп считает, что при нынешнем президенте США Джо Байдене страна утратила внешне- и внутриполитические преимущества, которые были достигнуты при предыдущей вашингтонской администрации. Он отметил, что США больше не доминируют в энергетике и «выпрашивают» нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и других стран.
В июле Дональд Трамп сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 г. Впрочем, раскрывать его экс-президент не стал. После поражения в выборах 2020 г. Трамп яростно критикует пришедших к власти демократов и обвиняет их в проблемах США. В частности, он не раз повторял, что при нем конфликт на Украине не получил бы развития.
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