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Трамп заявил, что США могут повторить судьбу СССР, Венесуэлы или Кубы

Ведомости

США рискует стать «еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом». С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп. Он отметил, что продолжает заниматься политикой, чтобы этого не допустить.

«Я делаю это для Америки. <...> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды», — цитирует Трампа ТАСС.

Экс-президент США добавил, что наряду с внешними угрозами самой большой опасностью для страны остаются «нездоровые и злые люди» внутри нее. В частности, он раскритиковал демократку, спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Также Трамп считает, что при нынешнем президенте США Джо Байдене страна утратила внешне- и внутриполитические преимущества, которые были достигнуты при предыдущей вашингтонской администрации. Он отметил, что США больше не доминируют в энергетике и «выпрашивают» нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и других стран.

В июле Дональд Трамп сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 г. Впрочем, раскрывать его экс-президент не стал. После поражения в выборах 2020 г. Трамп яростно критикует пришедших к власти демократов и обвиняет их в проблемах США. В частности, он не раз повторял, что при нем конфликт на Украине не получил бы развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных