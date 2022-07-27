Трамп заявил, что США могут повторить судьбу СССР, Венесуэлы или Кубы

«Я делаю это для Америки. <...> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды», — цитирует Трампа ТАСС.