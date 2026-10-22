В Якутии запретили розничную продажу вейпов с марта 2027 года
Государственное собрание Якутии приняло закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Документ одобрили во втором, окончательном, чтении на пленарном заседании парламента, передает ТАСС.
За принятие закона проголосовали 46 депутатов, против выступили трое, еще шестеро воздержались. Новые ограничения вступят в силу 1 марта 2027 г.
Согласно пояснительной записке, необходимость запрета связана с угрозой, которую вейпы и жидкости для них представляют для здоровья населения, в особенности несовершеннолетних.
Борьба с продажей электронных сигарет ведется также и в других регионах России. 21 октября в Ненецком автономном округе (НАО) с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2032 г. запретили розничную продажу вейпов. За принятие законопроекта депутаты проголосовали единогласно. Законопроект поручила разработать губернатор НАО Ирина Гехт. По ее словам, вейпинг не безобидное увлечение, а «прямой путь к проблемам со здоровьем у детей».
В тот же день сообщалось, что комитет по развитию АПК законодательного собрания Краснодарского края должен подготовить проект закона, предполагающего запрет на розничную продажу в регионе электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. 19 октября в заксобрание Санкт-Петербурга поступил законопроект, предполагающий полный запрет розничной продажи вейпов в городе на пять лет. 11 октября власти Мурманской области объявили о решении запретить продажу электронных сигарет. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 г.