В Якутии запретили розничную продажу вейпов с марта 2027 года

В тот же день сообщалось, что комитет по развитию АПК законодательного собрания Краснодарского края должен подготовить проект закона, предполагающего запрет на розничную продажу в регионе электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. 19 октября в заксобрание Санкт-Петербурга поступил законопроект, предполагающий полный запрет розничной продажи вейпов в городе на пять лет. 11 октября власти Мурманской области объявили о решении запретить продажу электронных сигарет. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 г.