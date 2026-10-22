Пашинян назвал вызовом отношения Армении с ЕАЭС

«В Армении наблюдается достаточно хорошая экономическая активность. Есть, конечно, и вызовы. Сейчас вызов – это наши отношения в рамках ЕАЭС, над которыми в будущем, конечно же, будем работать», – сказал он (цитата по «Sputnik Ближнее зарубежье»).