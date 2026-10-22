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Главная / Политика /

Пашинян назвал вызовом отношения Армении с ЕАЭС

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Отношения Еревана с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) являются вызовом, но Армения будет над ними работать. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«В Армении наблюдается достаточно хорошая экономическая активность. Есть, конечно, и вызовы. Сейчас вызов – это наши отношения в рамках ЕАЭС, над которыми в будущем, конечно же, будем работать», – сказал он (цитата по «Sputnik Ближнее зарубежье»).

Пашинян заявил, что процесс диверсификации экономических связей «идет достаточно хорошо», а «имеющиеся данные вселяют надежду, что в будущем они углубятся».

20 октября страны Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления Арменией участия в договоре ЕАЭС. Согласно докладу, приостановка участия Еревана в договоре может привести к сокращению ВВП страны на 15,6% и росту инфляции на 14,9 п. п. относительно базового уровня.

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